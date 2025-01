So haben die Viren keine Chance

Von dpa , reuters , afp , job , jse 20.01.2025 - 21:17 Uhr

Donald Trump und Melania Trump: Er ist der neue und alte US-Präsident. (Quelle: Ron Sachs)

Nach der Amtseinführung von Donald Trump reagieren Politiker unter anderem aus Deutschland, der Ukraine und Russland.

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump die Bedeutung der transatlantischen Zusammenarbeit betont und vor einem Handelskonflikt gewarnt. "Deutschland und die USA verbinden lange und tiefe Beziehungen", erklärte der Bundeswirtschaftsminister in Berlin.

"Freiheit und Frieden, Sicherheit und Recht sind Ziele, die Europa und die USA seit Jahrzehnten teilen. Die enge Partnerschaft fortzuführen, ist in unserem beiderseitigen Interesse", so Habeck. Ein handels- und wirtschaftspolitischer Konflikt würde beiden Seiten dagegen nur schaden. "Wir in Europa setzen dabei auf unsere Stärke als Europäische Union. Der internationale Klimaschutz bleibt für uns von großer Bedeutung."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat hingegen US-Präsident Donald Trump gratuliert. "Die USA sind unser engster Verbündeter und ein gutes transatlantisches Verhältnis ist stets Ziel unserer Politik", schrieb Scholz am Montagabend im Onlinedienst X. "Als EU mit 27 Mitgliedern und mehr als 400 Millionen Menschen sind wir eine starke Gemeinschaft", betonte er gleichzeitig das Gewicht der Europäer.

Roth: "Europa braucht eine Zeitenwende"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) schrieb nach Trumps Vereidigung auf X, Deutschland werde "Partner der neuen US-Regierung" in einem "starken und geeinten Europa" sein. "Wir werden auf der Basis unserer gemeinsamen Werte und mit Blick auf unsere europäischen Interessen zusammenarbeiten", erklärte die Außenministerin auf Englisch.

Sie gratulierte dabei auch Marco Rubio, der unter Trump US-Außenminister werden soll. "In Zeiten komplexer weltweiter Herausforderungen bleibt eine enge transatlantische Zusammenarbeit der Eckstein für Frieden, Sicherheit und Stabilität", schloss Baerbock.

Der SPD-Politiker Michael Roth, Vorsitzender des Außenausschusses im Bundestag, zweifelte an einer Zusammenarbeit mit Trump, wenn die Europäer nicht geschlossen aufträten. "Trump zieht durch", schrieb Roth auf X. "Containment durch nette Worte wird genauso wenig funktionieren wie Beschwichtigung und Wegduckerei." Europa müsse "stark, wehrhaft und erwachsen werden. Hotel Mama ist geschlossen. Europa braucht jetzt eine Zeitenwende – in Worten und Taten."

Merz: "Da sind die Amerikaner ziemlich gnadenlos"

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Europäer aufgerufen, dem US-Präsidenten Donald Trump selbstbewusst und geschlossen gegenüberzutreten. Trump werde sehr wahrscheinlich in diesem Moment mit großer Geste Executive Orders unterzeichnen, sagte der Kanzlerkandidat der Union am Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Flensburg. Darunter seien sehr wahrscheinlich Dinge, die Deutschland und der Europäischen Union nicht gefielen.

Trump sei gewählt, er werde nun Amerika führen, "America First", sagte Merz. "Was ist unsere Antwort: kleinmachen, kuschen, Angst haben?" In der Europäischen Union lebten 450 Millionen Einwohner, mehr als in Kanada und Amerika zusammen, sagte Merz.

Man wisse, wo man Fehler gemacht habe, etwa in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sagte der CDU-Kanzlerkandidat. Trump beschleunige nur die Prozesse. Es sei eine Frage des Selbstbewusstseins. "Wer sich selbst zum Zwerg macht, wird behandelt wie ein Zwerg. Da sind die Amerikaner ziemlich gnadenlos." Man müsse sich zusammenraufen, gemeinsam ein Angebot machen und nicht als Bittsteller kommen. "Das schafft uns Respekt."

Weidel äußert "große Hoffnungen"

AfD-Co-Chefin Alice Weidel setzt große Hoffnung in den neuen US-Präsidenten Donald Trump. "Donald Trump in seiner vergangenen Amtszeit hat zumindest erst mal gar keinen Krieg angefangen, das ist schon mal gut", sagte Weidel im RTL-Kandidatencheck. Trump habe auch den Waffenstillstand im Israel-Konflikt ausgehandelt und angekündigt, den Ukraine-Krieg "möglichst schnell im Übereinkommen mit Russland zu beenden". Deshalb setze sie "natürlich neue und große Hoffnungen" in den neuen US-Präsidenten.

Die Vereinten Nationen haben nach dem von US-Präsident Donald Trump angekündigten Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen die Bedeutung der historischen Einigung betont. "Die gemeinsamen Anstrengungen im Rahmen des Pariser Abkommens haben einen Unterschied gemacht, aber wir müssen gemeinsam noch viel weiter und schneller gehen", teilte Sprecherin Florencia Soto Niño der Deutschen Presse-Agentur mit. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Vereinigten Staaten in Umweltfragen weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen."