Newsblog zum Fall Khashoggi

Milliardendeals in Riad trotz internationaler Empörung

23.10.2018, 18:56 Uhr | t-online.de, dpa, AFP, rtr

Wie starb der Journalist Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul? Ungeachtet der internationalen Empörung schließen Investoren in Riad Milliardendeals ab. Alle Infos im Newsblog.

Jamal Khashoggi galt seit dem 2. Oktober als vermisst, nachdem er das Konsulat seines Landes in Istanbul betreten hatte. Inzwischen ist klar: Er hat das Haus nicht mehr lebend verlassen. Khashoggi kam dort aus bislang ungeklärten Umständen ums Leben.

An Riads Version vom Tod des Journalist nach einem eskalierten Streit gibt es erhebliche Zweifel. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht von einem Tage im Voraus geplanten brutalen Mord und beruft sich dabei auf die Erkenntnisse seiner Ermittler. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im Fall Khashoggi im Newsblog.



++ 18.42 Uhr: Milliardendeals bei Investorenkonferenz in Riad ++

Ungeachtet der Entwicklungen im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi werden bei der Investorenkonferenz in Riad Milliardendeals geschlossen. Am Dienstag wurden laut Reuters Aufträge im Umfang von mehr als 50 Milliarden Dollar unterzeichnet. "Großartig, mehr Leute mehr Geld", feierte Kronprinz Mohammed bin Salman die Vertragsabschlüsse.

Zahlreiche hochrangige Gäste hatten im Vorfeld ihre Teilnahme an dem hochrangigen Treffen abgesagt. Dennoch wurden in den Sparten Öl, Gas und Verkehr umfangreiche Verträge unter Dach und Fach gebracht, wie Regierungsvertreter mitteilten. Mit von der Partie unter anderem: Südkoreas Autobauer Hyundai, der amerikanische Ölfeldausrüster Schlumberger sowie der französische Ölkonzern Total.

Besucher der Investorenkonferenz in Riad: Abschluss von Aufträgen in Milliardenhöhe. (Quelle: Amr Nabil/AP/dpa)

Allein der saudische Energie-Riese Aramco hat 15 Abkommen im Wert von mehr als 34 Milliarden Dollar abgeschlossen. Siemens-Chef Joe Kaeser verpasst einem Insider zufolge durch die Absage seines Besuchs die Unterzeichnung eines möglicherweise milliardenschweren Kraftwerk-Auftrags des Golf-Staates.

++ 18.10 Uhr: G7-Außenminister fordern Aufklärung von Riad ++

In einer gemeinsamen Erklärung fordern Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und seinen Kollegen aus der G7-Gruppe weitere Aufklärung von Saudi-Arabien im Fall Khashoggi. Die bislang von Riad gebotenen Erklärungen ließen "noch viele Fragen unbeantwortet", heißt es in der Erklärung. Saudi-Arabien müsse eine "glaubwürdige, transparente und zügige Untersuchung" ermöglichen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.

++ 18.07 Uhr: Khashoggis Computer gefunden? ++

Türkische Ermittler haben einem Medienbericht zufolge bei der Durchsuchung eines saudiarabischen Diplomatenfahrzeugs in Istanbul persönliche Gegenstände des getöteten Journalisten gefunden. In zwei Koffern in einem Fahrzeug mit saudiarabischem Diplomatenkennzeichen seien unter anderem ein Computer und Dokumente Khashoggis verstaut gewesen, berichtete der Sender CNN Turk.

Auch andere Medien berichteten von dem Fund, betonten aber, dass es zunächst keine offizielle Bestätigung dafür gab, dass die sichergestellten Unterlagen tatsächlich Khashoggi gehörten. Zuvor hatte es auch Meldungen über den Fund von Teilen der Leiche Khashoggis gegeben, was von offiziellen Stellen aber dementiert wurde.

Olay yeri inceleme ekipleri (CSI) arabayı incelemeye aldı işte ilk fotolar pic.twitter.com/rhhFSn4vBU — HÜSEYİN YILMAZ 🏆 (@HSYNYLMZ) October 23, 2018

Die türkischen Ermittler wurden bei der Durchsuchung auf einem Parkplatz im Stadtteil Sultangazi von saudiarabischen Experten begleitet, wie ein Reuters-Reporter berichtet. Die Durchsuchung wurde CNN Turk zufolge am Nachmittag unterbrochen und sollte am Mittwoch fortgesetzt werden.

++ 17.28 Uhr: US-Vizepräsident Pence – Washington wird energisch nachhaken

US-Vizepräsident Mike Pence hat in Wahington angekündigt, dass seine Regierung mit Nachdruck Antworten im Fall Khashoggi von der saudischen Führung verlangen werde. Die türkischen Befunde zu dem Fall "stehen in vollem Widerspruch" zu den vorherigen Erläuterungen aus Riad, betonte er.

++ 17.02 Uhr: Erdogan spricht Khashoggis Familie Beileid aus ++

Der türkische Präsident Recep Tayyip teilte der Familie des getöteten Journalisten in einem Telefonat mit, dass er "tiefe Trauer" über den Tod Khashoggis empfinde, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Er habe versichert, dass alles getan werde, um den Mord aufzuklären.

Erdogan hatten den Tod Khashoggis in einer Rede am Vormittag als "barbarischen Mord" bezeichnet, der von einem 15-köpfigen Spezialkommando geplant und ausgeführt worden sei.

++ 16.34 Uhr: Auch Polizei dementiert Fund von Leichenteilen ++

Laut einem türkischen TV-Bericht widerspricht auch die Polizei in Istanbul einer Meldung des Senders Sky News über den angeblichen Fund von Leichenteilen Khashoggis. Die Suche nach dem leblosen Körper dauere an, hieß es.

++ 16.23 Uhr: Khashoggis Sohn trifft Kronprinz bin Salman ++

Bizarre Szenen im saudischen Königspalast: Drei Wochen nach dem gewaltsamen Tod von Jamal Khashoggi hat die Herrscherfamilie Angehörige des getöteten Journalisten nach Riad eingeladen. Khashoggis Bruder sowie sein Sohn Salah trafen dort König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman – jenen Tronfolger also, der im Verdacht steht, verantwortlich zu sein für den Tod des im Exil lebenden Regimekritikers.

Nach Angaben der staatlichen saudischen Nachrichtenagentur hätten sich die Angehörigen für die Beileidsbekundung bedankt. Khashoggis Kinder hatten vor einer Woche eine internationale Untersuchung zum Fall ihres getöteten Vaters gefordert. Ein unabhängiges und objektives Team müsse die Umstände zum Verschwinden und die Berichte zur Tötung des Journalisten aufklären, erklärte die Familie.

BREAKING — Saudi King Salman and Crown Prince MbS met two members of #Khashoggi family, one of them is son Salah – SPA pic.twitter.com/RpntDE78gy — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 23, 2018

++ 15.19 Uhr: Türkei durchsucht Haus eines mutmaßlichen Täters ++

Türkische Sicherheitskräfte haben im Zuge der Suche nach Spuren eine Villa in der Nähe von Istanbul durchsucht. 40 Polizisten seien am Dienstag zwei Stunden lang in dem dreistöckigen Haus in der Yalova-Provinz gewesen, berichtete die Zeitung "Hürriyet". Demnach soll das Gebäude einem Mitglied des 15-köpfigen Spezialkommandos gehören, das Khashoggi getötet haben soll.

Lokalen Medien zufolge sei ein Kleinbus mit Mitgliedern des angeblichen Mörderteams am Tag von Khashoggis Verschwinden in der Gegend gesichtet worden, berichtete "Hürriyet". Der Bezirk ist wegen seiner schönen Natur und bekannten Wellness-Zentren beliebt unter arabischen Touristen.



++ 14.52 Uhr: Widersprüchliche Angaben zu gefundenen Leichenteilen ++

Aktuell kursieren widersprüchliche Meldungen zu einem angeblichen Fund von Teilen der Leiche von Jamal Khashoggi. Der britische Sender Sky News berichtet unter Berufung auf nicht näher präzisierte Quellen, das Überreste des saudischen Journalisten auf dem Gelände des Konsulats in Istanbul gefunden worden seien.

Dem widersprach der türkische Nachrichtensender "TRT World". Er zitierte Quellen bei der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Istanbul, wonach keineswegs Körperteile auf dem Konsulatsgelände gefunden worden seien.

++ 14.01 Uhr: Rheinmetall schiebt den Ball an die Politik

Der deutsche Waffenproduzent Rheinmetall überlässt die Frage nach Konsequenzen aus dem Fall Khashoggi lieber der deutschen Politik. "Rheinmetall bezieht grundsätzlich keine Stellung zu Themen, die auf der politischen Ebene zu bewerten und zu entscheiden sind", zitiert Georg Restle vom ARD-Magazin Monitor das Unternehmen.

Wir haben #Rheinmetall gefragt, welche Konsequenzen sie aus dem Fall #Khashoggi bzgl. ihrer Rüstungsexporte nach #SaudiArabien ziehen. Die Antwort: "Rheinmetall bezieht grundsätzlich keine Stellung zu Themen, die auf der politischen Ebene zu bewerten und zu entscheiden sind." — Georg Restle (@georgrestle) October 23, 2018

++ 13.28 Uhr: SPD-Fraktionsvize – Merkels Umgang mit Fall Kashoggi beschämend ++

Rolf Mützenich, Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, hat der Bundeskanzlerin vorgeworfen, gegenüber Saudi-Arabien zu lange deutsche Wirtschaftsinteressen in den Vordergrund gestellt zu haben. Es sei "beschämend", dass erst die Ermordung Khashoggis zu einem Umdenken der Bundesregierung bei den Waffenverkäufen an die Golfmonarchie geführt habe, sagte Mützenich dem Bayerischen Rundfunk. "Ich hätte mir viel früher kritischere Töne gewünscht."

++ 11.53 Uhr: Erdogan will Verdächtigen in der Türkei den Prozess machen ++

Der türkische Präsident forderte, die 8 saudiarabischen Verdächtigen im Fall Khashoggi vor Gerichte in seinem Land zu stellen. Erdogan sagte, er sei "zuversichtlich", dass Saudi-Arabiens König Salman bei den Ermittlungen kooperieren werde. Es müssten alle bestraft werden, die bei der Tötung des saudiarabischen Journalisten "eine Rolle gespielt haben".

++ 11.48 Uhr: Erdogan sieht starke Beweise für Auftragsmord ++

Der türkische Präsident sagte, die Türkei habe "starke Beweise in der Hand", die die Version vom Auftragsmord stützen würden. Bahnbrechend neue Details gab Erdogan allerdings wider Erwarten nicht preis.

Der Fall Khashoggi: Saudischer Regierungsvertreter schildert neue Version. (Quelle: Reuters)

++ 11.45 Uhr: Erdogan – "Mord" Khashoggis wurde Tage im Voraus "geplant" ++

Der saudiarabische Journalist Jamal Khashoggi ist nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einem "brutalen Mord" zum Opfer gefallen. Dieser sei Tage im Voraus "geplant" worden, sagte Erdogan in einer Rede vor seiner Fraktion im Parlament in Ankara. Von Saudi-Arabien verlangte er Aufklärung, "wer den Befehl für das Verbrechen" gegeben habe und wo sich die Leiche Khashoggis befinde.