G7-Gipfel | G7 starten Alternativprogramm zu Chinas "Neuer Seidenstraße"

"Gemeinsam mit G7-Partnern wollen wir 600 Milliarden Dollar bis 2027 f├╝r weltweite Infrastruktur-Investitionen mobilisieren", hie├č es. Allein die USA w├╝rden davon 200 Milliarden Dollar an ├Âffentlichen und privaten Mitteln bereitstellen, sagt Biden in dem Statement. Geplant seien unter anderen Investitionen in das Gesundheitssystem und in die digitale Infrastruktur sowie Klima und Energie. Damit solle nachhaltige Infrastruktur geschaffen werden, "die das Leben der Menschen auf der ganzen Welt verbessert, unsere Lieferketten st├Ąrkt und diversifiziert, neue M├Âglichkeiten f├╝r amerikanische Arbeitnehmer und Unternehmen schafft und unsere nationale Sicherheit f├Ârdert".

Ein US-Regierungsvertreter sagte am Sonntag, die von den USA lancierte Initiative ziele auf L├Ąnder mit geringem oder mittlerem Einkommen ab. Ziel seien Infrastruktur-Investitionen, "die die L├Ąnder brauchen, ohne dass sie von au├čen diktiert werden". Die Projekte w├╝rden an hohe Standards gebunden sein, "um sicherzustellen, dass diese Investitionen wirtschaftlich und kommerziell getrieben sind und nicht in Schuldenfallen f├╝hren". L├Ąnder mit Mitteln aus dem chinesischen Projekt stellten fest, dass ihre Schulden w├╝chsen und dass die "sogenannten Investitionen" die Menschen nicht erreichten.

300 Milliarden Euro aus der EU

EU-Kommissionspr├Ąsidentin Ursula von der Leyen k├╝ndigte an, dass das "Team Europe" 300 Milliarden Euro als Beitrag f├╝r die G7-Investitionsinitiative bereitstellen werde. Diese Summe an staatlichem und privaten Geld sei bis 2027 vorgesehen, sagte von der Leyen. Die Projekte w├╝rden zusammen mit den L├Ąndern entwickelt. "Wir m├╝ssen als Demokratien unsere gemeinsamen Kr├Ąfte b├╝ndeln", sagt sie.

Japan wird nach Angaben von Ministerpr├Ąsident Fumio Kishida bis 2027 65 Milliarden Dollar an staatlichem und privaten Geld f├╝r weltweite Investitionen bereitstellen. Wichtig sei, dass die Investitionen transparent und nachhaltig sein, sagte er. Japan werde im Indopazifik den Bau von Flugh├Ąfen, H├Ąfen und Eisenbahnverbindungen f├Ârdern.

Italiens Ministerpr├Ąsident Mario Draghi sprach sich daf├╝r aus, dass die westlichen L├Ąnder etwa in Afrika in die Gasinfrastruktur, aber auch in den Ausbau der Erneuerbaren Energien investieren. Es sei aber wichtig, dass die Gasinfrastruktur anschlie├čend auch f├╝r Wasserstoff genutzt werden k├Ânne, sagte er.

Scholz: "Uns eint der Blick auf die Welt"

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte bereits am Mittag angek├╝ndigt, es sei eine weltweite Offensive bei Investitionen in Infrastruktur geplant. Dabei gehe es um H├Ąfen, Eisenbahnen, Stromnetze, aber auch die Gesundheitsversorgung, sagte Scholz. Alle seien besorgt ├╝ber die Lage der Weltwirtschaft. Er zeigte sich optimistisch, dass die G7-Staaten gemeinsam Antworten auf die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in Russland finden. "Uns eint der Blick auf die Welt, uns eint der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit", sagte er nach ersten Beratungen auf dem G7-Gipfel.