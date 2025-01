Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump droht mit der Übernahme von Kanada und Grönland, das löst bei den Nato-Partnern Besorgnis aus. Besonders Deutschland kann sich schon jetzt auf diverse Konflikte mit der künftigen US-Regierung einstellen. Ein Überblick.

Er ist noch nicht einmal im Amt und stiftet schon mächtig Unruhe in der internationalen Politik. Der künftige US-Präsident Donald Trump sitzt noch an der politischen Seitenlinie, aber er kann es sichtlich kaum abwarten, am 20. Januar erneut ins Weiße Haus einzuziehen.

So sorgte er am Montag in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida für ein wahres außenpolitisches Trommelfeuer: Trump brachte ein mögliches Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin ins Gespräch, forderte von seinen Nato-Partnern Verteidigungsausgaben von fünf Prozent ihres Bruttoinlandprodukts und droht mit der Übernahme des Panamakanals, Kanadas und Grönlands – teilweise wollte er sogar militärische Gewalt nicht ausschließen.

Empörung und Wut über Trump in Europa sind dementsprechend groß. Einerseits ist der künftige US-Präsident eine Gefahr für die Souveränität von gleich zwei Nato-Staaten – Kanada und Dänemark. Grönland ist ein autonomer Teil Dänemarks. Andererseits erinnern Trumps neokoloniale Ansichten mehr an Putins Imperialismus als an das kollektive Wertefundament im westlichen Bündnis. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) legte sich auch deshalb am Mittwoch mit Trump an: "Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden", sagte er. "Daran kann und daran darf es kein Rütteln geben."

Es ist nicht der einzige Konflikt zwischen Deutschland und der künftigen US-Regierung, auf den beide Länder zusteuern. Im Gegenteil: Die Luft brennt schon jetzt. Den USA und Deutschland droht in den kommenden Jahren heftiger Streit über Zölle und Verteidigungsausgaben. Trump sieht die Bundesrepublik als ideologischen Rivalen, und diese Differenzen werden durch persönliche Animositäten verstärkt – eine immense Herausforderung für die transatlantischen Beziehungen.

Politische Gegner mit unterschiedlicher Weltanschauung

Wenn Scholz wie am Mittwoch nach einem Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vor die Presse tritt und versucht, Trump in die Schranken zu weisen, hat das eine besondere Bedeutung. Denn dieser Schlagabtausch erinnert an Trumps erste Amtszeit und seinen stetigen Konflikt mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Denn auch Merkel musste sich damals schützend vor ihre europäischen Partner stellen, und Deutschland fand in dieser Zeit außenpolitisch eine neue Rolle.

Eine wichtige Anekdote in diesem Zusammenhang geht auf den November 2016 zurück. Trump hatte gerade die US-Präsidentschaftswahl gegen Hillary Clinton gewonnen, und der scheidende US-Präsident Barack Obama kam noch einmal nach Berlin, um mit der damaligen Bundeskanzlerin im schicken Hotel Adlon zu essen. Die Situation war ähnlich wie heute: Der Republikaner hatte überraschend die Wahl gewonnen und die Partner der USA waren unsicher, was sie vom künftigen US-Präsidenten zu erwarten hatten.