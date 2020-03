LIVEPolitik gegen Corona

Historische Debatte im Bundestag beginnt

25.03.2020, 07:51 Uhr | job, t-online.de, dpa, AFP, rtr

Das Reichtstagsgebäude in Berlin: Der Bundestag kommt am Mittwoch zu einer historischen Sitzung in der der Corona-Krise zusammen. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

Die Wirtschaft leidet, die Bürger haben Angst vor dem Ruin. In einer historischen Sitzung will der Bundestag heute Hilfe im Kampf gegen die Corona-Krise beschließen. Verfolgen Sie die Debatte im Liveblog.

Der Bundestag entscheidet über das historische Hilfspaket für Bürger und Unternehmen in der Corona-Krise. Es soll in bisher kaum vorstellbarem Tempo beschlossen werden. Der Bund will mit mehreren großen Rettungsschirmen und umfangreichen Rechtsänderungen Familien, Mieter, Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen in der Corona-Krise schützen.

Milliarden gegen das Virus: Was der Bundestag heute entscheidet



Die Bundestagsdebatte im Livestream:



Seite neu laden





8.15 Uhr: Wer nicht kommen darf – und warum das problematisch ist

Die Corona-Krise stellt den Bundestag auch rein formell vor Herausforderungen. Denn wer erkrankt ist oder als Corona-Verdachtsfall gilt, darf natürlich nicht kommen. Der Plenarsaal soll sowieso nicht so voll werden, damit sich Abgeordnete nicht möglicherweise anstecken. Deshalb wird der Bundestag heute seine Geschäftsordnung ändern, sodass er auch mit nur noch einem Viertel seiner derzeit 709 Mitgliedern Beschlüsse fassen kann. Zuvor galt, dass "mehr als die Hälfte seiner Mitglieder im Sitzungssaal anwesend" sein müssen. Besonders knifflig wird die Situation bei der Abstimmung darüber, die Schuldenbremse nach Artikel 115 des Grundgesetzes zu ändern. Die Regierung will diese Beschränkung der Kreditaufnahme vorübergehend für die Krise lockern. Dafür ist jedoch eine namentliche Abstimmung notwendig und eine sogenannte Kanzlermehrheit von mindestens 355 der 709 Parlamentarier. In den Oppositionsfraktionen gibt man sich trotz aller Widrigkeiten optimistisch, diese Mehrheit zu erreichen – auch ohne dass dafür die Stimmen der AfD nötig wären.

8 Uhr: Freie Plätze, luftig verteilte Wahlurnen und Wasser aus Pappbechern

Es wird eine historische Bundestagssitzung heute in Berlin – so viel ist jetzt schon klar. Zwar steht für den Nachmittag auch der Bundeswehreinsatz gegen die Terrormiliz IS im Irak auf der Tagesordnung. Doch die Corona-Krise prägt natürlich die Sitzung. Das zeigt sich nicht nur bei den Gesetzen, die im Schnellverfahren beraten und verabschiedet werden sollen, sondern auch schon bei der Organisation. Alle Redner bekommen ihr Wasser diesmal nicht in einem Glas, sondern in einem Pappbecher. Zudem wird das Rednerpult nach jeder Rede desinfiziert. Viele Plätze im Plenarsaal werden leer bleiben, damit die Abgeordneten ausreichend Abstand zueinander halten können. Zudem wird es diesmal sechs Wahlurnen zur Abstimmung über die Gesetze geben, die in der Lobby im Abstand von 3 Metern voneinander aufgestellt werden. Sicherheit geht vor.