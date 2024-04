Wagenknecht: Schröder könnte bei Putin Bedingungen ausloten

Eine ähnliche Behauptung hatte der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) geäußert. Den brachte die Vorsitzende des "Bündnis Sahra Wagenknecht" am Montagabend bei "Maischberger" erneut ins Gespräch – als möglicher Unterhändler der Bundesregierung in Moskau.

"Ich will doch nicht, dass Schröder die Verhandlungen führt", sagte die ehemalige Linken-Politikerin in der Talkshow. "Aber wenn jemand wie Scholz einen ehemaligen Bundeskanzler in seiner Partei hat, der einen Zugang hat – wieso schickt er ihn nicht hin und bittet ihn, mal auszuloten, unter welchen Bedingungen Putin einem Waffenstillstand zustimmen würde?", sagte sie. "Das wäre doch eine Information, die wichtig wäre. Statt immer zu sagen: Der will ja gar nicht verhandeln."