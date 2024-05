Und daraus entspinnt sich eben ein Bild. Es geht nicht nur um Geldflüsse eines pro-russischen Portals an Herrn Bystron oder nur um eine Reise eines Herrn Krah. Es geht um seit Jahren bestehende Netzwerke, mit dem Ziel, Demokratien in Europa zu destabilisieren. Das ist etwas, was wir jetzt vor der Europawahl, den anstehenden Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg und vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr in einer viel größeren Dimension in den Blick nehmen sollten, wenn wir unsere Demokratie schützen wollen.