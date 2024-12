News folgen Artikel teilen

Mit ihren Kiew-Reisen haben Scholz und Merz den Ukraine-Krieg ins Zentrum des Wahlkampfs gerückt. Der CDU-Chef wirft dem Kanzler vor, Atomangst zu schüren und die Ukraine nur zögerlich zu unterstützen. Aber macht es Merz besser?

Erst Kiew, dann Warschau: CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat auf seiner Osteuropa-Reise außenpolitische Akzente gesetzt. Seinen Kiew-Besuch nutzte Merz, um die groben Linien seiner Ukraine-Politik zu skizzieren und sich von Olaf Scholz abzugrenzen. Der Kanzler und Kanzlerkandidat der SPD war selbst vergangene Woche überraschend in die Ukraine gereist – wohl nicht ganz zufällig kurz vor dem CDU-Herausforderer.

Dass angesichts des unverhofften Besucherstroms aus Deutschland selbst der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von einer "Deutschland-Woche" spricht, zeigt vor allem eines: Der Ukraine-Krieg ist zu einem zentralen Wahlkampfthema geworden. Obwohl beide Kanzlerkandidaten seit Wochen betonen, den Ukraine-Krieg aus dem Bundestagswahlkampf heraushalten zu wollen, tun sie ziemlich genau das Gegenteil.

Viel anderes bleibt ihnen auch nicht übrig. Die weltpolitischen Ereignisse überschlagen sich, und andere Länder nehmen keine Rücksicht auf den deutschen Wahlkalender. Spätestens mit Donald Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus am 20. Januar könnten Fakten geschaffen werden, mit denen die künftige Bundesregierung umgehen muss. Trump hatte zu einem Waffenstillstand aufgerufen und angekündigt, den "Wahnsinn" zu beenden.

Ob das gelingt oder nicht, muss sich zeigen. Klar ist aber: Deutschland muss sich auf eine völlig neue Ausgangslage einstellen. Nur wie? Hier verfolgen Scholz und Merz teils unterschiedliche, teils ähnliche Konzepte.

Die strategische Lücke des Kanzlers

Die Ukraine-Politik des Kanzlers fußt auf einigen Grundpfeilern, die seit Invasionsbeginn mehr oder weniger gleich blieben. Er legte sie etwa im Mai 2024 in einem Artikel im "Economist" dar. Die wichtigsten: Scholz will eine Eskalation zu einem Krieg zwischen der Nato und Russland unbedingt vermeiden. Dafür zieht er auch rote Linien, etwa bei weitreichenden Waffen. Auch betont Scholz stets, die Ukraine-Unterstützung dürfe nicht zu weit gehen, um die Zustimmung der Bevölkerung nicht zu verlieren. Sonst, so Scholz' Furcht, wählten die Menschen Populisten.

Was Scholz darum häufig vorgeworfen wird: Er sage nur, was er nicht wolle, aber nicht, was er vorhabe, also was das Ziel seiner Ukraine-Politik ist.

Das ließ sich in seinen letzten Reden auf deutschen Wahlkampfbühnen, in denen er ausgiebig über die Ukraine sprach, gut beobachten: Scholz lobte sich für die Menge der gelieferten Waffen – Deutschland ist zweitgrößter Unterstützer weltweit in absoluten Zahlen – erklärte aber nicht, was ihr Zweck ist. Sollen die deutschen Waffen dabei helfen, die Ukraine gerade so am Leben zu halten, wie Kritiker sagen? Oder Kiew in eine stärkere Verhandlungsposition mit Russland bringen? Unklar. Klar ist nur, dass sie wohl kaum eine neue ukrainische Offensive flankieren sollen, wie noch im Jahr 2023, als noch Hoffnung auf eine Befreiung der besetzten Gebiete bestand.

Scholz sagt, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Aber wie ein russischer Sieg zu definieren ist, und wie Scholz gedenkt, diesen zu verhindern, verrät er nicht.