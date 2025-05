Waren es die "Spahn Boys"?

In der Union wollen sie es jedenfalls nicht gewesen sein. Die CDU-Verteidigungspolitiker Kerstin Vieregge betont die Geschlossenheit der Unionsreihen, die sich gerade in der Fraktionssitzung nochmal gezeigt habe. "Wir stehen zu 100 Prozent hinter Friedrich Merz", so Vieregge zu t-online. Zwar gebe es "Enttäuschte" in der Union, aber dass sie deswegen Merz die Stimme verweigerten, sei "unvorstellbar".

Bei SPD und Grünen kursiert an diesem Tag noch eine weitere Theorie: die Theorie der "Spahn Boys". Sie geht so: Anhänger von Jens Spahn, der gerade Fraktionschef geworden ist, könnte das nicht ausreichen. Es gilt als offenes Geheimnis, dass er irgendwann Kanzler werden will. Könnte ihm ein angeschlagener Merz also nicht sogar nutzen? Es ist eine etwas wilde Theorie, denn Spahn steht an diesem Tag als Fraktionschef schließlich ebenfalls in der Verantwortung für das Chaos. Aber undenkbar ist an diesem Tag für viele auf der Fraktionsebene kaum noch etwas.