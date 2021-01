LIVEPressekonferenz in Berlin

Merkel: "Nur so können wir eine dritte Welle verhindern"

21.01.2021, 11:39 Uhr | lw, t-online

Der Lockdown wurde verlängert, die Corona-Maßnahmen jedoch nur minimal verschärft. Wie erklärt Kanzlerin Merkel ihr Vorgehen? Verfolgen Sie ihre Antworten im t-online-Livestream.

Nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern, wie etwa der Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar, tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um 11 Uhr vor die Hauptstadt-Presse. Auf der Bundespressekonferenz in Berlin bezieht sie Stellung zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie und rechtfertigt die minimale Verschärfung der Maßnahmen.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz oben im Stream und im t-online-Liveticker:

11.38 Uhr: Frage: Bedauern Sie es, dass Ihre Amtszeit ganz anders verlaufen ist, viel schwieriger als das zu erwarten war? Hat die Corona-Krise Sie auch physisch und psychisch beeinträchtigt?

11.34 Uhr: Die Kontaktnachverfolgung stehe im Fokus, erklärt Merkel. "Wie lange können wir noch welche Einschränkungen rechtfertigen?", fragt Merkel. Wenn die Gesamtsituation noch länger anhalte, müsse man überlegen, wie man die medizinische Maskenpflicht unterstützen könne.

11.32 Uhr: Frage: Wie stehen Sie zur No-Covid-Strategie?

Im Sommer habe man zeitweise eine Inzidenz von fünf gehabt – Wissenschaftler sagen, da müsse man wieder hinkommen, sagt Merkel. Die 50er-Grenze stamme daher, dass man überlegt habe, wann die Gesundheitsämter wieder die Kontakte nachverfolgen könnten. Die Restriktionen seien nötig, um unter eine Inzidenz von zehn zu kommen.

11.30 Uhr: Frage: Blick auf die USA: Wie erleichtert sind Sie über den neuen US-Präsidenten? Wann wird die erste Begegnung sein?

"Ich habe gestern noch keinen Kontakt aufgenommen, aber es gibt einfach mit Präsident Biden einen viel breiteren Raum von politischer Übereinstimmung", antwortet Merkel. Man arbeite nun wieder in der WHO zusammen. Man wisse aber auch, dass man nun nicht nur noch mit politischer Übereinstimmung rechnen könne. "Europa wird insgesamt mehr Verantwortung übernehmen müssen", sagt Merkel. "Die Zusammenarbeit beruht einfach wieder auf einem gemeinsamen Fundament", ergänzt sie.

11.28 Uhr: Bis zum Ende des Sommers könne man versichern, dass alle Menschen geimpft werden könne. "Ich kann Ihnen versprechen, dass wir alles tun, um schnellstmöglich an diese Impfstoffe zu kommen", so Merkel. "Mutationen passieren permanent", aber diese Mutation erschwere die Situation.

11.26 Uhr: Man dürfe medizinisch nicht in Bedrängnis kommen, so Merkel. "Es kann natürlich immer wieder vorkommen, dass in der Produktion auch Umbaumaßnahmen stattfinden müssen", erklärt die Kanzlerin. "Ich habe nichts gehört, dass das nicht stattfinden kann", sagt sie mit Blick auf mehr als acht Millionen Impfstoffdosen im Sommer. "Das ist alles sehr, sehr klar geregelt. (...) Die Produktion selbst kann ich nicht garantieren und ich kann auch nicht garantieren, wie viele Menschen sich impfen lassen", sagt Merkel hinsichtlich der Herdenimmunität.

11.24 Uhr: Frage: Der Corona-Impfstoff wird immer wichtiger in der Strategie der Bundesregierung, doch inwiefern kann man garantieren, dass man bis zum Sommer, spätestens bis zum Herbst eine Herdenimmunität hat?



"Wir haben gewusst, dass wir am Anfang nicht so viel Impfstoff wie im Sommer haben werden", antwortet Merkel. Es sei nicht interessant, wie viel Impfstoff bestellt wurde, sondern es sei wichtig, wie viel Impfstoff Deutschland bekomme. Man habe dann ausreichend Impfstoff, um auch etwas auf andere Länder zu verteilen.

11.22 Uhr: Frage: Welche Position nehmen Sie ein, wenn Armin Laschet nun CDU-Chef ist?



Merkel antwortet: "Was passiert in den nächsten vier Jahren?" Über diese Frage entscheide Laschet gemeinsam mit der CSU. "Welche neuen Akzente will man setzen? (...) Da werde ich natürlich meinen Ratschlag geben", ergänzt Merkel. Die Zusammenarbeit werde gut funktionieren.

11.20 Uhr: Die Niederlande hätten auch aufgrund der Mutation die Ausgangssperre verhängt, so Merkel. Bei der Sequenzierung der Tests müsse Deutschland noch aufholen, sagt die Kanzlerin. So könne festgestellt werden, inwiefern die Virusmutation bereits in den Ländern verbreitet ist.

11.18 Uhr: Weitere Frage: Sperrstunde in den Niederlanden: Abends und nachts darf man nicht mehr auf die Straße. Unter welchen Bedingungen, würden Sie so ein schweres Instrument in der Pandemie einführen?

Merkel: "Die Länder entscheiden dies gerade", es gebe schon Länder mit Ausgangssperre. "Wir haben da keine bundesweite Situation", erklärt Merkel. Die Inzidenzen unterschieden sich sehr.

11.16 Uhr: Merkel antwortet: Man habe eine riesen Aufgabe vor sich. Sowohl bei Pfizer als auch bei Astrazeneca seien die Verhandlungen sehr intensiv im Gange, damit in ärmeren Ländern besser geimpft werden könne.

11.14 Uhr: Weitere Frage: Die Pandemie ist eine internationale Katastrophe – wie sieht es mit der fairen Impfstoffverteilung aus? Was soll getan werden, damit sich diese Spaltung nicht fortsetzt?

11.12 Uhr: Weitere Frage: Zwar sind die Zustimmungswerte bei den Bürgern noch gut, wird es jedoch in Zukunft immer schwieriger? Merkel: "Ich glaube, es gibt schon ein sehr großes Bedürfnis, (...) was mich leitet und was uns bei unseren Maßnahmen leitet." Deshalb sei sie regelmäßig bei der Bundespressekonferenz. "Diese Pandemie ist eine Jahrhundertkatastrophe im Sinne einer Naturkatastrophe", mahnt Merkel.



Einige Impfstoffe könnten bei der Mutation angepasst werden. "Das ist etwas ganz wunderbares gelungen", lobt Merkel. Bei aller Bedrückung seien wir in einer Lage, die uns deutlich von vergangenen Pandemien unterscheidet. "Aber es ist eine schwere Zeit, da gibt es überhaupt nichts drumherum zu reden", so die Kanzlerin.

11.10 Uhr: Die erste Frage bezüglich der Bund-Länder-Beziehung: "Wären wir in der Pandemie-Lage heute schon weiter vorne, wenn die Länder Ihrem Kurs gefolgt wären?" Merkel: "Ich schätze diese Zusammenarbeit, auch wenn sie manchmal mühselig ist." Es gehe um möglichst viel Einklang. "Das ist Teil der Politik", erklärt Merkel.

11.08 Uhr: Nun können die Journalistinnen und Journalisten Fragen stellen.

11.06 Uhr: "Nur so könne man eine dritte Welle der Pandemie verhindern", betont Merkel. "Es ist noch etwas Zeit, um der Gefahr, die in diesem mutierten Virus steckt, vorzubeugen. Es geht also in allen Maßnahmen, die beschlossen wurden, um Vorsorge", so die Kanzlerin. Dies sei auch heute Abend beim Videogipfel der EU das Hauptthema.

11.04 Uhr: Anderseits habe man mit "erschreckend hohen Todeszahlen zu tun. Das ist furchtbar", sagt Merkel. "Das sind Menschen, die in Einsamkeit gestorben sind. (...) Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen." Alle Bemühungen ließen eine Gefahr nicht außer Acht: die Mutation des Virus. In Deutschland sei das mutierte Virus nachgewiesen, aber es sei noch nicht dominant. Deshalb müsse die Ausbreitung der Mutation verlangsamt werden.

11.02 Uhr: "Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Phase der Pandemie", beginnt Merkel die Pressekonferenz. "Warum ist das so? Weil wir ein gespaltenes Bild haben", erklärt Merkel. Einerseits gingen die täglichen Neuinfektionen zurück, die Lage entspanne sich langsam. Die harten Maßnahmen zahlten sich aus, so Merkel.

11 Uhr: Die Bundespressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beginnt.



10.30 Uhr: Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben am Dienstag eine Verlängerung des geltenden Lockdowns verkündet. Zudem gilt eine erweiterte FFP2-Maskenpflicht und eine Pflicht zum Angebot von Homeoffice für Beschäftigte. Heute steht Merkel den Journalistinnen und Journalisten dazu Rede und Antwort.