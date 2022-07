Ist der wichtigste Scholz-Berater "Putins Mann im Kanzleramt"?

Mehrere Stationen als Botschafter im Ausland

Klug, ehrgeizig, fleißig – mit diesen Eigenschaften machte Plötner im AuswĂ€rtigen Amt Karriere, stieg unter Fischer-Nachfolger Frank-Walter Steinmeier 2008 zum Hauptsprecher auf. Es folgten zwei Auslandsstationen in Sri Lanka und Tunesien als Botschafter, bevor Plötner 2014 – im Jahr der Krim-Krise – als Leiter des Leitungsstabs in den inneren Zirkel von Steinmeier zurĂŒckkehrte.

Denn zum einen war der Sozialdemokrat Steinmeier selbst zutiefst davon ĂŒberzeugt, dass der einst vom SPD-Übervater Egon Bahr ausgegebene Glaubenssatz "Wandel durch AnnĂ€herung", also der Dialog mit Autokratien als Mittel der VerĂ€nderung, auch in der Krim-Krise der richtige Weg sei.

Zum andern gehörten zum Team von Steinmeier unter anderem der damalige Leiter des Planungsstabs, Markus Ederer (heute EU-Botschafter in Russland), der jetzige Frankreich-Botschafter Hans-Dieter Lucas als politischer Direktor und der damalige StaatssekretÀr Stephan Steinlein. Im Gegensatz zu Plötner sprechen alle drei Russisch und hatten bereits an der Botschaft in Moskau Erfahrungen gesammelt. So war es denn auch Ederer und nicht Plötner, der das Minsker Abkommen von 2015 entscheidend in Geheimmissionen vorbereitete.