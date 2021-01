LIVECDU-Parteitag

Bouffier: "Du hast den Schulz-Zug aufs Abstellgleis gestellt"

15.01.2021, 19:26 Uhr | dpa, t-online, pdi

Auf dem CDU-Parteitag würdigt Volker Bouffier die Leistung von Annegret Kramp-Karrenbauer. Die scheidende Parteichefin hielt zuvor eine emotionale letzte Rede als Vorsitzende. Der Parteitag im Live-Stream.

Am Samstag kommt es zum Showdown im Machtkampf um die CDU-Spitze: Die 1.001 Delegierten des digitalen Parteitags wählen ihren neuen Vorsitzenden. Zur Wahl stehen der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der ehemalige Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Die Entscheidung gilt als wichtiger Indikator für die Aufstellung des Kanzlerkandidaten der Union.

ab 19.20 Uhr: Führende CDU-Politiker würdigen die Leistung der scheidenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.

19.10 Uhr: Nach der letzten Rede von Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende würdigt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier AKK. Sie war für Wahlerfolge Ministerpräsidentin im Saarland und als Parteivorsitzende verantwortlich. "Du hast den Schulz-Zug aufs Abstellgleis gestellt", erklärt Bouffier.

19.03 Uhr: Kramp-Karrenbauer ruft ihre Partei dazu auf, nach der Neuwahl eines Vorsitzenden Geschlossenheit zu wahren. "Unterstützen wir geschlossen den neuen Vorsitzenden der CDU", sagt sie. "Stehen wir zusammen ein für eine moderne und offene CDU, für eine Union, die zusammenhält, für eine CDU, die so eng mit den Menschen vor Ort verbunden ist wie keine andere Partei."

Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer eröffnet den ersten digitalen Parteitag der CDU.



19 Uhr: Nach der Landtagswahl in Thüringen 2020 befand sich die CDU laut AKK in einer "existenziell-schwierigen Situation". Es ginge dabei um die Seele der Partei und Kramp-Karrenbauer habe gespürt, dass sie nicht mehr die Unterstützung habe, um die CDU durch diese Lage zu bringen. Deswegen habe sie sich entschieden, den Parteivorsitz aufzugeben. "Dieser Schritt war schwer, aber reichlich überlegt und richtig", so AKK. "Ich weiß, dass viele von denen, die mich gewählt haben, mehr von mir erwartet haben. "Euren Erwartungen und meinen eigenen Ansprüchen nicht immer gerecht geworden zu sein, das schmerzt - auch heute noch."

18.56 Uhr: AKK bekräftigt, dass Deutschland eine Regierungspolitik brauche, die in der Corona-Pandemie auch unpopuläre Entscheidungen treffen könnte. "Denn es geht um Leben und Tod", so AKK. "Corona zeigt uns, wo wir besser werden können und müssen." Die Krise zeige aber auch, wie schnell wir lernen.

18.51 Uhr: Die noch Parteivorsitzende meint, dass die CDU noch keine klaren Antworten auf die Klimakrise gefunden habe. Aber: "Manch einer glaubte, uns schon zerstört zu haben", sagt AKK. "Doch wir haben nachgeholt, die CDU kann ambitionierten Klimaschutz."

18.47 Uhr: AKK warnt vor einer Spaltung der CDU und bezieht sich dabei auf den Migrationsstreit im Jahr 2018. "Wir haben 2018 in den Abgrund geschaut", meint AKK. "So etwas darf uns nie wieder passieren." Die Partei hätte 2018 in Hessen und Bayern eine bittere Rechnung ausgestellt bekommen.

Die Union sei durch die Migrationsfrage aufgewühlt gewesen, "ein tiefer Riss verlief zwischen CDU und CSU. Der Streit brachte uns an den Rand des Scheiterns unserer Gemeinschaft." Kramp-Karrenbauer betonte: "So etwas darf uns nie wieder passieren."

18.45 Uhr: Nach der Abhandlung einiger Geschäftsordnungspunkte startet Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrem Bericht. "Als erste Partei hat die CDU den Mut für einen digitalen Parteitag", meint AKK.

18.20 Uhr: Der erste digitale CDU-Parteitag hat begonnen. Am ersten Abend wird eine längere Rede der noch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet, außerdem werden Kanzlerin Angela Merkel und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder Grußworte sprechen.

Schäuble will Merz wählen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will auf dem CDU-Bundesparteitag am Samstag für Friedrich Merz stimmen. Das kündigte er am Freitag bei einer Vorbesprechung der Delegierten aus Baden-Württemberg an, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Landtagswahl werde schwer, und die Südwest-CDU müsse wieder die Nummer eins werden, wird Schäuble zitiert. Er sei der Überzeugung, dass man die Wähler in Baden-Württemberg mit der Wahl von Merz zum Bundesparteichef am stärksten mobilisieren könne. Schäuble betonte aber auch, dass die CDU drei gute Kandidaten für den Parteivorsitz habe. Der Wahlkampf habe der Partei nicht geschadet und sei auch nicht selbstzerstörerisch gewesen.







Umfrage: Kandidaten für den CDU-Vorsitz sind nicht kanzlertauglich

Der Großteil der Deutschen hält einer Umfrage zufolge keinen der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz für kanzlertauglich. Nach dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" sehen weniger als ein Drittel aller Befragten eine Eignung von Norbert Röttgen, Friedrich Merz oder Armin Laschet für das Kanzleramt. Den Außenpolitiker Röttgen und den Ex-Unionsfraktionschef Merz halten demnach nur 29 Prozent für geeignet, der NRW-Ministerpräsident Laschet ist für 28 Prozent der Umfrageteilnehmer kanzlerfähig. Selbst die Anhänger der Union haben laut der Umfrage ihre Zweifel, ob einer der drei Männer für das Amt die richtige Wahl ist.

Mehr als die Hälfte aller Befragten (54 Prozent) hält den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für geeignet als Bundeskanzler, darauf folgt Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) mit rund 45 Prozent Zustimmung. Etwas besser als die Parteikollegen von der CDU schneidet Gesundheitsminister Jens Spahn ab - ihn halten 32 Prozent für kanzlertauglich.

Silvio Berlusconi hat in einem Brief an den CDU-Parteitag zu mehr Zusammenhalt in der Corona-Pandemie aufgerufen. (Quelle: AP/dpa)



Berlusconi aus Krankenhaus entlassen – Brief an die CDU

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat nach Medienberichten das Krankenhaus in Monaco wieder verlassen. Dort war der Chef der konservativen Forza Italia diese Woche wegen Herzproblemen eingeliefert worden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag weiter schrieb, habe es sich um Kontrolluntersuchungen gehandelt. Forza-Gründer Berlusconi hatte im Juni 2016 eine künstliche Herzklappe bekommen. Der 84-Jährige kämpft immer wieder mit gesundheitlichen Problemen, ist aber politisch weiter aktiv. Seine Partei ist aktuell in Rom in der Opposition.

Berlusconi selbst veröffentlichte in der Zeitung "Il Giornale" am Freitag einen Brief an die "Delegierten und Kandidaten" des CDU-Parteitags in Deutschland mit einem Appell zum europäischen Zusammenhalt in der Corona-Krise. "Angesichts der vielen Herausforderungen, die uns heute erwarten, müssen wir unsere gemeinsame Arbeit stärken", schrieb der Forza-Chef mit Blick auf die Zusammenarbeit seiner Partei mit der CDU/CSU in der Europäischen Volkspartei (EVP) in der EU. "Wir müssen den Bürgern ein Europa geben, auf das sie stolz sein können. Das ist das Wichtigste." Die Corona-Krise zeige, dass "nationale Selbstsucht" sicherlich kein Weg zu Lösungen sei.

Umfrage: Keiner der Bewerber um CDU-Vorsitz kanzlertauglich

Von den drei Bewerbern für den CDU-Parteivorsitz hat laut einer Umfrage keiner das Zeug zum Bundeskanzler. Selbst die Anhänger von CDU und CSU sprächen Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen mehrheitlich die Kanzlerfähigkeit ab, ergibt das ZDF-Politbarometer. Das sehe bei SPD und Grünen anders aus: Deren Parteianhänger hielten den eigenen Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD) oder die Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock (Grüne) mehrheitlich jeweils für das Kanzleramt geeignet.



Bei der Frage, wem man am ehesten zutraue, die CDU erfolgreich in die Zukunft zu führen, liege Merz bei den CDU/CSU-Anhängern mit 37 Prozent vorne. Ihm folgten Röttgen mit 26 Prozent und Laschet mit 25 Prozent.



Klöckner und Baldauf kandidieren wieder beim CDU-Parteitag



Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin, Julia Klöckner, will beim Bundesparteitag am Samstag erneut stellvertretende Bundesvorsitzende werden. Für den Bundesvorstand bewerben sich wieder der Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 14. März, Christian Baldauf, und die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil aus Andernach. 89 Delegierte aus Rheinland-Pfalz nehmen an dem Parteitag teil, bei dem am Samstag erstmals ein Parteichef digital gewählt wird.

Der Sieger wird anschließend in einer Briefwahl zur Abstimmung gestellt. Klöckner wird im CDU-Studio in Berlin dabei sein; Baldauf wird aus der Landesgeschäftsstelle in Mainz teilnehmen.

Röttgen: "Es geht nicht um uns und unsere Egos"

Der Kandidat des CDU-Vorsitz Norbert Röttgen hat seinen Anspruch bekräftigt, im Falle einer Wahl auch Kanzlerkandidat werden zu wollen. Das Selbstverständnis der Partei sei, dass der Vorsitzende auch das Amt als Kanzlerkandidat übernehme, sagte der Außenpolitiker bei einem Gespräch in "Guten Morgen Deutschland" von RTL am Freitag vor der Wahl zum CDU-Vorsitz. "Das wichtigste Ziel ist, dass der Unions-Kandidat der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird".



Mit dem potenziellen Konkurrenten der CSU, Markus Söder, will sich Röttgen nicht messen: "Wir sind die ersten Diener der Parteien, darum geht es. Und nicht um uns und unsere Egos." Die Entscheidung wird wahrscheinlich erst nach Ostern (4. April) fallen.

"Es gibt viel Arbeit", sagte Röttgen. Die Partei brauche neuen Schwung, außerdem stehe direkt der Wahlkampf für die kommenden Landtagswahlen. Sein Plan nach einem Sieg: "Ich werde mich mit viel Energie, Schwung an die neue Arbeit machen."

Ziemiak: Sind jünger und weiblicher geworden

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spricht im Deutschlandfunk von drei sehr starken Bewerbern um den Parteivorsitz. Dabei handele es sich zwar durchweg um Männer. Insgesamt sei die CDU aber bunter geworden. "Wir sind jünger geworden, wir sind auch weiblicher geworden", sagt Ziemiak. Außerdem habe die Partei viele Mitglieder mit Migrationshintergrund. Auf die Frage, ob auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Kanzlerkandidatur auslote, entgegnete Ziemiak: "Das habe ich so nicht wahrgenommen."

Söder will Angela Merkels Erbe bewahren

CSU-Chef Markus Söder hat die Union dazu aufgerufen, das Erbe von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu bewahren. "Jeder, der glaubt, durch einen Bruch mit Angela Merkel die Bundestagswahl gewinnen zu können, irrt fundamental", sagte Söder in einem Interview. Hier lesen Sie mehr.

Laschet: CDU-Vorsitzender wird nicht automatisch Kanzlerkandidat

Im Falle einer Wahl zum CDU-Chef würde Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet "offen" mit CSU-Chef Markus Söder über die Frage des Unions-Kanzlerkandidaten sprechen. Auf die Frage, ob er als als Chef der größeren Schwesterpartei nicht automatisch auf die Kanzlerkandidaten-Rolle bestehen werde, antwortete er in der ZDF-Sendung "Markus Lanz": "Nein, das steht nicht fest. Das werden wir gemeinsam besprechen".



Man habe entschieden, diese Frage gemeinsam mit der CSU zu klären. Also müsse man "offen" in ein Gespräch hineingehen "und nicht nur mit einem Ergebnis und einem Ziel". Meist habe die CDU in der Vergangenheit den Kanzlerkandidaten gestellt und sei damit gut gefahren, fügte er hinzu. Allerdings sei es auch zweimal anders gewesen.