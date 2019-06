Newsblog zur Wetterlage

30-Jähriger stirbt nach Bergung aus Weiher

27.06.2019, 00:09 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online.de, ds

Der deutsche Temperatur-Rekord für den Juni ist geknackt. Das hat Folgen: Wasser wird knapp, der Asphalt kapituliert. Das Abkühlen in einem Weiher endet für einen Mann tödlich. Alle Infos im Newsblog.

Seite neu laden





23.00 Uhr: Mann stirbt bei mutmaßlichem Badeunfall in einem Weiher

Bei einem mutmaßlichen Badeunfall ist im Landkreis Pfaffenhofen ein Mann ums Leben gekommen. Der 30-Jährige war nach Polizeiangaben am Mittwoch in einem Weiher in Manching untergegangen. Nach einem Notruf rückten den Angaben zufolge Einsatzkräfte an und nahmen die Suche nach dem Vermissten auf, Taucher entdeckten ihn daraufhin im Wasser. Der Mann sei sofort ins Krankenhaus gekommen, dort aber wenig später gestorben, hieß es. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden bestünden nicht.

20.30 Uhr: Feuerwehr muss Ferkel-Transporter abkühlen

Die Feuerwehr, der Retter in der Not: In Hessen mussten die Helfer am Nachmittag wegen der Hitze einen Tiertransporter mit Wasser kühlen. Der Laster war auf der Autobahn 7 zwischen Kirchheimer Dreiek und Hattenbacher Dreieck wegen eines Reifenplatzers liegengeblieben, wie mehrere Medien berichteten. Den 700 Ferkeln an Bord drohte es, zu heiß zu werden. Die Feuerwehr berieselte die Tiere mit Wasser. Zwei Spuren der Autobahn mussten zwischenzeitlich gesperrt werden. Nach gut zwei Stunden war der Reifen gewechselt – und nach einem Check durch das Veterinäramt konnte der Transporter seinen Weg fortsetzen.

20.00 Uhr: Venedig: Touristin sonnt sich in Bikini und wird bestraft

Das Sonnenbad in einem Park in Venedig ist eine Touristin teuer zu stehen gekommen. Die 23-jährige Kanadierin habe sich in den Papadopoli-Gärten unweit des Bahnhofs im Bikini gesonnt und deswegen 250 Euro bezahlen müssen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. In der Lagunenstadt mit ihrem bedeutenden historischen Zentrum ist es in Badekleidung oder oberkörperfrei verboten, sich durch die Stadt zu bewegen, sich an öffentlichen Plätzen aufzuhalten oder mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln zu fahren.

19.20 Uhr: Hitze löst Asphalt Autobahn 10

Am bisher heißesten Tag in Berlin mussten Autofahrer auf dem Südlichen Berliner Ring (Autobahn 10) Geduld mitbringen. Wegen der hohen Sommertemperaturen löste sich der Asphalt auf der Mittelspur, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am frühen Nachmittag auf Twitter mitteilte.

Zwischen Rangsdorf (Teltow-Fläming) und Schönefelder Kreuz wurde die Straße in Richtung Dreieck Spreeau von drei auf einen Fahrstreifen verengt. Autofahrer standen im Tagesverlauf bis zu einer Stunde im Stau, in den Abendstunden waren es noch 20 Minuten Wartezeit, wie ein Sprecher der VIZ mitteilte.

18.23 Uhr: Fällt der Allzeit-Rekord noch?

40,3 Grad – das ist der höchste Wert, den der Deutsche Wetterdienst seit Anbeginn der Aufzeichnungen gemessen hat. Dass dieser Rekord am Mittwoch auch noch gebrochen wird, hält ein DWD-Meteorologe am frühen Abend für unwahrscheinlich. "Die Bedingungen für einen Allzeit-Rekord sind nicht ideal. Sahara-Staub in der Luft dämpft die Sonneneinstrahlung. Zudem machen sich Quellwolken breit." Am heißesten sei es am Mittwoch in Deutschland in einem breiten Querstreifen gewesen, der von der Lausitz über Sachsen zum Saarland führte.

18.00 Uhr: Jetzt purzeln die Hitze-Rekorde

Der deutschlandweite Juni-Rekord ist jetzt auch in Sachsen gebrochen worden: Der Deutsche Wetterdienst meldet für Bad Muskau 38,6 Grad. Zuvor war diese Marke schon im brandenburgischen Coschen gemessen worden. Damit wurde der bisherige Rekord für den Monat aus dem Jahr 1947 an einem weiteren Ort eingestellt. Damals wurden 38,5 Grad im baden-württembergischen Bühlertal gemessen.

Zudem sind mehrere Juni-Rekorde in den Bundesländern gefallen. In Jena (Thüringen) wurden 36,9 Grad gemessen, in Berlin-Tempelhof 37,4 Grad, und im bayerischen Möhrendorf-Kleinseebach 37,7 Grad.

16.00 Uhr: Juni-Temperaturrekord für Deutschland gebrochen

Nie war es in Deutschland im Juni heißer: Im brandenburgischen Coschen an der deutsch-polnischen Grenze in Coschen wurde am Mittwoch der bisherige Juni-Rekord an den Messstationen des Deutschen Wetterdienstes gebrochen. Um 14.50 Uhr wurden dort nach vorläufigen Angaben 38,6 Grad gemessen. Der bisherige Rekord für den Monat wurde am 27. und 28. Juni 1947 mit 38,5 Grad im baden-württembergischen Bühlertal aufgestellt. Bisher ist der Messwert allerdings noch vorläufig. Er wird für gewöhnlich im Laufe des Tages vom DWD noch einmal bestätigt.







15.10 Uhr: Fahrverbote im Großraum Paris

Wegen hoher Ozonbelastung ist der Autoverkehr in der Region der Millionenmetropole Paris stark eingeschränkt. Rund 60 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge seien von den Fahrverboten im Großraum Paris betroffen, berichtete die Zeitung "Le Parisien". Auch in anderen französischen Städten wie Lyon dürfen Autos nur eingeschränkt fahren.

Für Donnerstag und Freitag sagen die Meteorologen mehr als 40 Grad in einigen Teilen Frankreichs voraus. Umweltminister François de Rugy hatte erst Anfang der Woche angekündigt, den Autoverkehr bei schlechter Luft im Großraum Paris strenger und umfassender regulieren zu wollen.

Die Regelungen gegen Abgase sind schon sehr streng, Schadstoff-Plaketten für Autos sind Pflicht. Am Mittwoch gab es zahlreiche Kontrollen in der Stadt. Wer sich nicht an die Fahrverbote hält, muss je nach Fahrzeug bis zu 135 Euro Strafe zahlen. Für Metro, Bus oder Zug bot der Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs vergünstigte Tagestickets an.

Am Donnerstag und Freitag sollen zahlreiche Schulen im Land geschlossen bleiben. Die französische Regierung hat wegen der Hitze viele Vorsichtsmaßen getroffen. Menschen über 75 Jahre oder mit gesundheitlichen Problemen können Hilfe von den örtlichen Behörden anfordern. Frankreich ist noch immer gezeichnet vom Hitzesommer 2003 – damals kamen Tausende Menschen ums Leben.

13.45 Uhr: In Ostwestfalen wird Trinkwasser knapp

In Ostwestfalen kämpfen Wasserversorger mit Trinkwasser-Engpässen. "Wegen der anhaltenden Trockenheit kommt es zu Wasserknappheit", berichtete die Stadt Löhne (Kreis Herford). Betroffen seien die Städte Löhne, Bad Oeynhausen sowie die Gemeinden Hüllhorst und Hille im Gebiet des Wasserbeschaffungsverbandes "Am Wiehen" mit etwa 120.000 Menschen.

Bürger sind dringend aufgerufen, auf das Sprengen ihrer Gärten und das Befüllen von Pools mit Trinkwasser zu verzichten. "Auch das Arbeiten mit Hochdruckreinigern muss unterbleiben", heißt es in dem Aufruf der Stadt. Nach Angaben des Leiters Wasserversorgung der Wirtschaftsbetriebe Löhne, Klaus Wilmsmeier, sollten am Nachmittag Feuerwehrwagen durch die Ortsteile fahren. Sie sollten mit Lautsprecher-Durchsagen die Bürger nachdrücklich darauf hinweisen, das Sprengen der Gärten zu unterlassen.



Auch die Stadt Rahden bat darum, auf Autowaschen, Gartenbewässerung und Poolbefüllung zu verzichten. "Es handelt sich bei Trinkwasser um ein Lebensmittel", betonte der Leiter des Wasserwerks Rahden, Christoph Flieder. Über die Wasserknappheit in Ostwestfalen hatten zuvor mehrere Medien berichtet.

10.48 Uhr: Hitze verbiegt Gleise der Schmalspurbahn "Molli" an der Ostsee

Die Sommerhitze hat die Gleise der Schmalspurbahn "Molli" an der Ostsee verbogen. Deshalb sei der Verkehr der dampfbetriebenen Bahn zwischen den Haltestellen Doberan Rennbahn und Heiligendamm bis auf weiteres eingestellt, teilte der Landkreis Rostock mit. Als Ersatz verkehren Busse, hieß es. Eine Gleisbaufirma sollte den Schaden am Mittwoch untersuchen und versuchen, Spannung aus den verzogenen Gleisen zu nehmen. Allerdings dürften die Schienen nicht zu heiß werden, weil sonst Gefahr für die Arbeiter bestehe.

9.45 Uhr: Spanien erwartet bis zu 44 Grad im Schatten

Auch Spanien leidet derzeit unter einer für Juni ungewöhnlichen Hitzewelle. Rekordwerte würden laut Experten unter anderem in Saragossa im Nordosten des Landes, Logroño in der Provinz La Rioja sowie in der Hauptstadt Madrid erwartet.

Auch die Urlauber auf Mallorca und den anderen Balearischen Inseln müssen in diesen Tagen bei Werten von rund 35 Grad schwitzen. Etwas angenehmer ist es auf den Kanaren und in Katalonien mit der bei Touristen beliebten Metropole Barcelona.

Laut Daten des staatlichen Wetterdienstes Aemet wurden am Mittwoch in der Gemeinde Arroyo del Ojanco in Andalusien bereits um 07.00 Uhr morgens 30,3 Grad gemessen. In mehreren anderen Orten lagen die Temperaturen um Mitternacht noch bei 30 Grad.

8.51 Uhr: Behörden und DLRG warnen vor Schwimmen im Rhein

Hitze-Hoch "Ulla" lockt derzeit viele Menschen in NRW in Freibäder, Seen und auch Flüsse. Doch Behörden und Verbände warnen eindringlich davor, im Rhein schwimmen zu gehen. "Im Rhein herrscht Lebensgefahr", mahnen DLRG, die Wasserwacht des Roten Kreuzes, Wasserschutzpolizei und die Düsseldorfer Feuerwehr in einer gemeinsamen Erklärung.

Allein die Feuerwehr Düsseldorf musste nach eigenen Angaben in diesem Jahr bereits 25 Mal ausrücken, um Menschen aus dem Rhein zu retten. Für vier Menschen sei die Hilfe jedoch zu spät gekommen, sie ertranken.

Starke Strömung

Selbst in geringer Wassertiefe könne die starke Strömung im Rhein gefährlich werden, so Michael Grohe von der DLRG Nordrhein. Auch die Sogwirkung der Schiffe auf der viel befahrenen Wasserstraße sei ein enormes Risiko: "Auf dem Standstreifen der Autobahn geht man ja auch nicht spazieren", erklärte Grohe.

Dabei ist das Baden im Rhein an vielen Stellen erlaubt – ratsam ist es nach Ansicht der Fachleute aber trotzdem nirgends. Regelrechte Badeverbote gibt es nur abschnittsweise, etwa in der Nähe von Häfen, Schleusen oder Brücken. An solchen Stellen fährt die Wasserschutzpolizei bereits schwerpunktmäßig Streife, wie ein Sprecher sagte. In Bonn klären zwei Polizisten Grundschüler über die Gefahren des Badens im Rhein auf.

Trotz aller Risiken hält zumindest die DLRG ein generelles Badeverbot im Rhein nicht für die Lösung des Problems. Es ließe sich nur schwer kontrollieren, "dafür ist der Fluss einfach zu lang", sagte Michael Grohe: "Es würden trotzdem Menschen baden gehen. Uns bleibt nur, sie davor zu warnen."

6.43 Uhr: In der Lieberoser Heide brennen weiterhin etwa 100 Hektar

Der Waldbrand in der Lieberoser Heide (Brandenburg) hat sich nicht weiter ausgedehnt und ist derzeit unter Kontrolle. Am frühen Mittwochmorgen brannten, wie bereits am Vorabend, rund 100 Hektar Fläche, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Das Feuer sei unter Kontrolle. Mittlerweile seien rund 150 Feuerwehrkräfte im Einsatz, etwas mehr als noch am Dienstag. Je nachdem wie sich der Brand am Mittwoch entwickelt, könnten noch mehr Kräfte angefordert werden, hieß es weiter.

Zwei Löschhubschrauber der Bundespolizei sollen die Feuerwehren auch am Mittwoch unterstützen. "Die Wärme ist das eine Probleme, Wind ist der andere Risikofaktor", sagte der Sprecher. Daher sei es auch schwer, eine Prognose für den Einsatz am Mittwoch abzugeben. "Wir richten uns darauf ein, dass der Einsatz mindestens noch mehrere Tage, wenn nicht länger als eine Woche andauern wird", sagte Innenstaatssekretärin Katrin Lang.

"Ortschaften derzeit nicht gefährdet"

Lange befürchtet, dass sich der Waldbrand angesichts der Witterungslage noch weiter ausbreitet, wenn wieder Wind aufkommt. "Ortschaften sind derzeit jedoch nicht gefährdet", sagte sie weiter.

Vor allem der immer wieder drehende Wind hatte den Helfern zeitweise zu schaffen gemacht. Das sei in der jüngsten Lagebesprechung erst einmal kein Thema mehr gewesen, erläuterte der Sprecher des Landkreises, Bernhard Schulz am Dienstag. Wichtig sei vor allem, dass sich der Brand nicht weiter Richtung "rote Zone" ausbreite. Da liege alte Munition, weil sich dort ein ehemaliger Truppenübungsplatz befinde. Das Feuer könne in diesem Bereich fast nur aus der Luft bekämpft werden.



Todesfalle Auto: So schnell wird Hitze lebensgefährlich



Das Gebiet sei zum größten Teil richtiger Waldbestand und bestehe überwiegend aus Kiefern, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel. In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus hatte es bereits im Juli 2018 auf einer Fläche von 400 Hektar gebrannt, Anfang Juni 2019 dann erneut auf 1.000 Quadratmetern.

5.13 Uhr: Deutschland startet in den nächsten heißen Tag

Deutschland könnte an diesem Mittwoch tropische Hitze um die 40 Grad erleben. Hoch "Ulla" dürfte besonders im Südwesten die Temperaturen hochtreiben, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. "Im Saarland und im Rheintal kratzen wir an der 40 Grad-Marke", sagte der DWD-Meteorologe Andreas Friedrich am Dienstag.

In Nordrhein-Westfalen und im Norden sollen die Temperaturen dagegen etwas zurückgehen. Dort waren in Düsseldorf am Dienstag 36,8 Grad gemessen worden – bisher Höchsttemperatur 2019. In Düsseldorf mussten dann auch Rettungskräfte zum Flughafen-Bahnhof ausrücken, weil mitten in der größten Hitze die Klimaanlagen in zwei Regionalzügen gestört waren. Die Bahn hatte selbst die Einsatzkräfte informiert. "Wir machen das vorsorglich", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen aber nicht.



Hochsommer in Deutschland: Schicken Sie uns Ihre beeindruckendsten Hitze-Fotos

Wird nun ein historischer Hitze-Rekord aufgestellt? "Ausschließen kann man es nicht. Aber es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario", meinte Friedrich. Den Rekord in Deutschland hält das bayerische Kitzingen: Sowohl am 5. Juli 2015 als auch am 7. August 2015 registrierte der DWD an der dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius. Allerdings sind die Werte für den Frühsommer sehr hoch. Deshalb ist wahrscheinlicher, dass ein Allzeit-Juni-Rekord aufgestellt wird. Für den Monat wurde der höchste Wert am 27. und 28. Juni 1947 mit 38,5 Grad im baden-württembergischen Bühlertal gemessen.

02.03 Uhr: Berliner Polizisten dürfen bei Hitze maximal auf Mütze verzichten

Polizisten in Berlin müssen bei Hitze weiterhin lange Hosen und geschlossene Schuhe tragen. "Auch bei hohen Temperaturen bleibt die Uniform unverändert", sagte ein Sprecher der Berliner Polizei auf Anfrage. Lediglich der Mützenzwang könne vom Dienststellenleiter aufgehoben werden. Zudem dürfen die Polizisten dunkelblaue Poloshirts tragen.

Die Gewerkschaft der Polizei wünscht sich mehr klimatisierte Räume auf den Dienststellen, wie Sprecher Benjamin Jendro auf Anfrage mitteilte. Außerdem fielen in älteren Mannschaftswagen öfter die Klimaanlagen aus. Dennoch wolle die Polizei nicht klagen: "Es geht uns bei der Hitze wie anderen Berufsgruppen auch", sagte Jendro. Hitzefrei könne es bei der Polizei aber nicht geben. "Die Beamten müssen bei jedem Wetter zum Dienst."

Dienstag 25. Juni, 23.00 Uhr: Erhöhte Chlorkonzentration: 38 Verletzte im Freibad

Wegen einer erhöhten Konzentration von Chlor im Wasser eines Freibades im mittelhessischen Reiskirchen sind am Dienstag 38 Badegäste verletzt worden. Kurz vor 17 Uhr hätten zahlreiche Menschen über Atemwegsreizungen, Husten und Hautirritationen geklagt, teilte die Polizei mit. Der Badebetrieb sei daraufhin eingestellt worden.

38 Badegäste – darunter viele Kinder – seien von Rettungskräften behandelt worden, acht davon kamen den Angaben zufolge vorübergehend in Krankenhäuser. Als Ursache für die Beschwerden sei von den Einsatzkräften eine erhöhte Chlorkonzentration im Wasser ausgemacht worden, hieß es. Wie es genau dazu kam, werde noch geklärt.

20.50 Uhr: Heißester Tag des Jahres

Der Dienstag war der bislang heißeste Tag des Jahres in Deutschland. In Düsseldorf wurde mit 36,8 Grad die Höchsttemperatur für 2019 gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Damit wurde der Jahres-Spitzenwert von 35,1 Grad am 3. Juni in Langenlipsdorf (Brandenburg) abgelöst.

Um einen neuen Allzeit-Juni-Rekord in Deutschland aufzustellen, fehlte am Dienstag noch etwas. Die Bestmarke liegt bei 38,5 Grad – gemessen am 27. und 28. Juni 1947 in Bühlertal (Baden-Württemberg). Der Allzeit-Rekord seit Beginn der Aufzeichnungen steht bei 40,3 Grad, ermittelt im Sommer 2015 in Kitzingen (Bayern).

Vor allem im Süden und im Südwesten seien die Temperaturen am Dienstag auf rekordverdächtige Werte für das laufenden Jahr geklettert, berichtete der DWD. Besonders heiß wurde es auch in Rheinland-Pfalz (36,7 Grad in Bad Kreuznach und Andernach), im Saarland (36,5 Grad in Saarbrücken-Burbach), Baden-Württemberg (35,9 Grad in Ohlsbach), Bayern (35,3 Grad in Möhrendorf-Kleinseebach) und Hessen (35,2 Grad am Frankfurter Flughafen).

Am Mittwoch dürfte es nach Einschätzungen der Meteorologen aber noch etwas heißer sein. 38,5 Grad dürften es dann der Vorhersage nach werden. "Aber die 40-Grad-Marke zu knacken, scheint auch nicht ausgeschlossen", sagte Tilo Schott vom DWD.

18.35 Uhr: Rettungskräfte kommen wegen Hitze in Zügen

Weil mitten in der größten Hitze die Klimaanlagen in zwei Regionalzügen gestört waren, hat die Deutsche Bahn am späten Dienstagnachmittag Rettungskräfte zum Düsseldorfer Flughafen-Bahnhof gerufen. Außerdem sollte Wasser für die Betroffenen bereitgestellt werden, sagte eine Bahn-Sprecherin.

Die Reisenden hätten eigenständig am Bahnhof aussteigen und die nächsten Züge nutzen können. Wegen einer Weichenstörung habe einer der beiden Züge eine Zeit lang auf der Bahnstrecke gestanden, eher er habe weiterfahren können. Wie viele Bahnreisende betroffen waren, konnte die Bahn zunächst nicht sagen.

Nach Angaben der Feuerwehr Düsseldorf fanden die Einsatzkräfte, unter denen auch ein Notarzt war, keine verletzten Fahrgäste vor. Eine als kollabiert gemeldete Person sei selbst aus dem Zug ausgestiegen und habe sich vom Einsatzort entfernt.

17.35 Uhr: Baby aus überhitztem Auto gerettet – Wagentür defekt

Die Polizei hat in Schorndorf (Baden-Württemberg) ein drei Monate altes Baby aus einem überhitzten Auto gerettet. Die Mutter hatte das Kind gerade ins Auto gelegt, als sich aufgrund eines technischen Defekts die Wagentür von allein verriegelte, teilte die Polizei mit. Leider befand sich auch der Schlüssel noch in dem Auto.

Aufgrund der Hitze setzte die Frau sofort den Notruf. Die Feuerwehr schlug eine Scheibe ein und rettete das bereits überhitzte Kind. Das Baby wurde durch einen Kinderarzt versorgt – ihm geht es inzwischen wieder gut.

16.51 Uhr: Unbekannter stirbt in Lastwagen an Folgen der Hitze

Ein Lkw-Fahrer hat in München einen toten Mann in seinem Lastwagen gefunden. Der 53-Jährige entdeckte den leblosen Körper in einem Servicekasten unterhalb des Aufliegers, wie die Polizei mitteilte.

Der Tote sei am Sonntag gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann konnte noch nicht identifiziert werden. Die Obduktion habe ergeben, dass er bereits am Samstag gestorben war. Er kam demnach durch die in dem engen Kasten hohen Temperaturen zu Tode. Unklar sei noch, wie und wo der Mann in den Servicekasten gekommen war.

16.02 Uhr: Tierheim Berlin schränkt Tierabgabe wegen Hitze ein

Die sommerlichen Temperaturen in Berlin werden für Mensch und Tier zur Belastung. Wer in den Sommerferien einem Haustier ein neues Zuhause geben möchte, muss deswegen unter Umständen noch etwas warten. Der Tierschutzverein für Berlin (TVB) schränkt die Tiervermittlung vorerst stark ein, weil der Transport zusätzlich zu den hohen Temperaturen eine große, häufig gesundheitsgefährdende Belastung für die Tiere sei, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Wer ein Tier adoptieren möchte, solle vorab beim Tierheim anrufen und das Tier in einem klimatisierten Fahrzeug transportieren, hieß es weiter. Hundebesitzer sollen ihre Tiere auf keinen Fall in geparkten Autos lassen. Autos würden sich schnell aufheizen, dann bestehe die Gefahr, dass die Tiere am Hitzetod sterben.

15.31 Uhr: Experten warnen vor gefährlicher UV-Strahlung

Zur extremen Hitze kommt in dieser Woche eine sehr hohe UV-Belastung. Beides hängt nicht unbedingt zusammen, erklärt der Deutsche Wetterdienst. Wenn jedoch beide Faktoren gemeinsam auftreten, wie in diesen Tagen, wird es gefährlich. Mehr dazu hier.

13.53 Uhr: Waldbrand in Brandenburg – "Die Lage ist angespannt"

Der Waldbrand in der Lieberoser Heide bei Cottbus macht den Einsatzkräften schwer zu schaffen: "Die Lage ist angespannt, aber momentan müssen wir keine Evakuierung und keine Straßensperrung ins Auge fassen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am Montagabend war die Großgefahrenlage ausgerufen worden. Vor allem der immer wieder drehende Wind mache den Einsatzkräften zu schaffen, sagte der Sprecher. Wichtig sei, dass sich der Brand nicht Richtung "rote Zone" ausbreite. Da liege noch Munition, weil sich dort ein ehemaliger Truppenübungsplatz befinde. Das Feuer könne in diesem Bereich fast nur aus der Luft bekämpft werden.

120 Einsatzkräfte mit gut 30 Fahrzeugen sind laut Sprecher vor Ort im Einsatz. Ein Löschhubschrauber der Bundespolizei mit einem 2.000-Liter-Wassertank unterstütze die Feuerwehren. Das Technische Hilfswerk könne Löschwasser aus einem nahe liegenden See pumpen.

Das Gebiet sei zum größten Teil richtiger Waldbestand und bestehe überwiegend aus Kiefern, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel. In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus hatte es bereits 2018 auf einer Fläche von 400 Hektar gebrannt, Anfang Juni 2019 erneut auf 1000 Quadratmetern.

13.35 Uhr: Staugefahr auf A40 – Hitze behindert Notreparatur

Auf der Autobahn 40 in Essen musste eine Notreparatur des Fahrbahnbelags durchgeführt werden – Fahrer müssen mindestens bis Mittwoch mit Einschränkungen zwischen Essen-Kray und Frillendorf rechnen. Der Grund: Wegen den hohen Temperaturen kann der neue Asphalt nicht aushärten. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Warum die Dellen entstanden, ist bislang noch unklar.

12.59 Uhr: Hitze über Deutschland – Wie ist die Vorhersage für die nächsten Tage

Es wird heiß – über 40 Grad könnte das Thermometer in den nächsten Tagen anzeigen: rekordverdächtig. Und eine echte Abkühlung ist nicht in Sicht. Einen Überblick über die nächsten Tage gibt es hier.

12.47 Uhr: Raupe vermiest Badetag – Dortmunder Freibad bleibt geschlossen

Abkühlung bei der großen Hitze müssen sich Badefreunde in Dortmund an einem anderen Ort suchen: Trotz der hohen Temperaturen bleibt ein Freibad in der Stadt vorerst geschlossen – der Grund: der Eichenprozessionsspinner mit seinen gefährlichen Härchen. Das Freibad Stockheide sei zur Zeit gesperrt, weil im angrenzenden Hoeschpark zahlreiche Bäume mit den Nestern der Raupe befallen seien, sagte ein Sprecher der Stadt. In Nordrhein-Westfalen sollte der Dienstag bei Temperaturen von bis zu 37 Grad der heißeste Tag der Woche sein.

Wie lange die Sperrung andauert, war am vorerst unklar. Immer neue Nester würden der Stadt gemeldet, die dann je nach Priorität entfernt würden. "Sobald eine Kita oder eine Schule betroffen ist, hat das natürlich Vorrang", sagte der Sprecher. "Wer sich abkühlen will, für den gibt es andere Möglichkeiten." Die umherfliegenden Brennhaare der Eichenprozessionsspinner sind giftig und können zu Atemnot, Hautreizungen und im schlimmsten Fall zu allergischen Schocks führen. Deswegen waren Park und Freibad bereits Anfang Juni dicht gemacht worden. Nach und nach entfernen Experten nun die Nester.

12.01 Uhr: Munition im Boden – Brand kann nur aus Luft bekämpft werden

Weil sich im Boden eines ehemaligen Truppenübungsplatzes möglicherweise noch Munition befindet, kann das Feuer bei Cottbus fast nur aus der Luft bekämpft werden. Zwei weitere Hubschrauber der Bundespolizei sollten die Löscharbeiten am Dienstag unterstützen. Niederschläge sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht zu erwarten.

11.57 Uhr: Waldbrand breitet sich weiter aus – 120 Einsatzkräfte vor Ort

Der Waldbrand in der Lieberoser Heide in Brandenburg hat sich ausgebreitet. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz und wurden unter anderem vom Technischen Hilfswerk unterstützt. Ein Löschhubschrauber löschte aus der Luft, ein zweiter Hubschrauber war zur Verstärkung unterwegs. Die starke Hitze, Wind, aber auch das viele Unterholz förderten demnach die Ausbreitung des Feuers.

Gefahren bestanden dem Landkreis zufolge auch durch die Munitionsbelastung des Gebiets. Dem Sprecher zufolge ging es darum, den Brandherd einzudämmen, damit das Feuer nicht in den sogenannten roten Bereich gelangt, der stark mit Munition belastet ist. Die Region war früher Truppenübungsplatz.

In Brandenburg gab es in diesem Jahr bereits mehr als 110 Waldbrände. Erst Anfang Juni wütete ein Waldbrand nahe Jüterbog tagelang auf einer Fläche von mehreren hundert Hektar. Im vergangenen Jahr mussten die Feuerwehren in dem Bundesland zu insgesamt 512 Waldbränden ausrücken.

11.15 Uhr: Ab wann gibt es Hitzefrei in Schule und Büro?

Wenn die Temperaturen steigen, hoffen viele Schüler auf Hitzefrei. Doch wer entscheidet, wann der Unterricht ausfällt? Und gibt es Hitzefrei auch im Büro? Einen Überblick gibt es hier.

10.42 Uhr: Hitzeschäden auf Autobahn befürchtet – neue Tempolimits

Wegen der hohen Temperaturen müssen sich Autofahrer im Süden von Sachsen-Anhalt auf zusätzliche Tempolimits auf Autobahnen einstellen. Auf mehreren geschädigten Abschnitten der Autobahnen 9 und 38 gelten bis auf weiteres Geschwindigkeitsbegrenzungen, wie der Chef der Landesstraßenbaubehörde, Uwe Langkammer, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dies seien Vorsichtsmaßnahmen. Der Hintergrund: Dort können geschädigte Betondecken bei anhaltend hohen Temperaturen abrupt aufbrechen und sich anheben könnten (Blow up).



Plötzlich platzt die Autobahn: Wer zahlt jetzt für meinen Schaden?



Betroffen sei die A9 zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Halle - dort gilt Tempo 120. Ein Limit von 100 Kilometern pro Stunde wurde für die A9 in Richtung München zwischen Naumburg und Droyßig sowie rund um Weißenfels festgelegt. Auf der A38 müssen Autofahrer in beiden Richtungen zwischen Merseburg-Süd und Merseburg-Nord langsamer fahren sowie in Richtung Leipzig zwischen Lützen und der Grenze zu Sachsen. Im Sommer 2015 hatte die Hitze die A9 bei Bad Dürrenberg aufgewölbt. Der Abschnitt wurde gesperrt und wochenlang repariert.

10.32 Uhr: So verhalten Sie sich bei einem Waldbrand richtig

8.56 Uhr: Waldbrand in Brandenburg außer Kontrolle

Auf dem früheren Truppenübungsplatz Lieberoser Heide nördlich von Cottbus ist ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Das Feuer war am Montagmorgen ausgebrochen und hat sich inzwischen auf eine Fläche von fast 100 Hektar ausgebreitet. Das entspricht etwa 140 Fußballfeldern. Die Löscharbeiten dürften doch mehrere Tage andauern, heißt es von den Behörden.

Der Kampf gegen die Flammen gestaltet sich wegen möglicher Munitionsreste im Boden schwierig, die Feuerwehr kann nur aus der Luft löschen. Am Dienstag soll ein zweiter Löschhubschrauber der Bundespolizei eintreffen. Nach Behördenangaben brennen vor allem Kiefernbestände und Mischwald – und das nicht nur in Bodennähe. Anders als bei früheren Feuern stünden diesmal ganze Bäume in Flammen. Auch nach den Herbststürmen liegengebliebenes Totholz gehe jetzt in Flammen auf, so der Amtsdirektor von Lieberose-Oberspreewald, Bernd Boschan.

Wegen der starken Rauchentwicklung haben die Behörden eine amtliche Gefahrenmeldung herausgegeben. Im Umkreis von 20 Kilometern sollen Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

In der Lieberoser Heide hatte es schon im Juli 2018 auf einer Fläche von 400 Hektar gebrannt, Anfang Juni 2019 dann erneut auf 1.000 Quadratmetern. Seit Jahresanfang wurden nach Angaben des brandenburgischen Umweltministeriums etwa 220 Waldbrände im Land registriert. 885 Hektar waren betroffen.

Dienstag, 25.06.2019, 7.15 Uhr: Ein Eis in der Mittagspause

Der Mittwoch startet fast überall in Deutschland sonnig und mit sommerlichen Temperaturen: Wer eine Erfrischung von der Hitze im Büro braucht, wird vielleicht in diesem Artikel fündig. t-online.de hatte seine Leser gefragt, wo die besten Eisdielen in Deutschland stehen: Das Ergebnis aus über 1.000 Einsendungen lesen Sie hier.

Sonntag, 23, Juni, 12.15 Uhr: Hitzewelle in Griechenland – Großbrand bei Athen gelöscht

In Griechenland sind wegen der hohen Temperaturen und Trockenheit am Wochenende mehrere Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Der größte Brand tobte auf der Halbinsel Lagonisi rund 50 Kilometer östlich von Athen. Der Brandherd lag in der Nähe einer Wohngegend, die Einwohner etlicher Häuser mussten in Sicherheit gebracht werden. Unter Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern wurden die Flammen gelöscht, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Ein 76-Jähriger Mann wurde festgenommen. Er soll das Feuer versehentlich verursacht haben, teilte die Polizei mit.

In Griechenland erreichten die Temperaturen am Wochenende örtlich bis zu 40 Grad. Schuld daran ist eine erste Mini-Hitzewelle. Erst ab Dienstag sollten die Temperaturen wieder sinken, sagen Meteorologen. Insgesamt zählte die griechische Feuerwehr am Wochenende mehr als 100 Löscheinsätze im von sommerlichen Waldbränden geplagten Land. Im Juli 2018 waren bei einer Brandkatastrophe nahe Athen mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen.

10.55 Uhr: Viele Einsätze in Bayern, Flugbetrieb unterbrochen

Unwetter mit Starkregen und Blitzen sind über weite Teile Bayerns gezogen. Vielerorts liefen Keller voll Wasser, Straßen wurden überflutet. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord rückten die Helfer bis Samstagnacht zu 195 Einsätzen aus, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Im Landkreis München half die Feuerwehr bei 50 Einsätzen Keller auszupumpen und Straßen vom Wasser zu befreien. Am Flughafen München musste der Flugbetrieb wegen des Unwetters am Abend für mehr als eine Stunde ruhen. 23 Flüge fielen aus, wie eine Sprecherin des Airports am Sonntag sagte. Ein Musikfestival in München wurde wegen des Unwetters von den Veranstaltern vorzeitig beendet.

8.15 Uhr: Juni-Hitze in Deutschland, Schnee in den USA

Deutschland stellt sich auf die bislang heißeste Woche im Jahr ein, in den USA werden die Mützen herausgeholt: Pünktlich zum Sommerbeginn sind im US-Staat Colorado knapp 60 Zentimeter Neuschnee gefallen. Sonnenwende und fast schon Juli, "darum scheint sich Mutter Natur kaum zu kümmern", hieß es dazu am Samstag beim Nachrichtensender CNN. Der Schneefall überraschte die Bewohner der höheren Regionen, etwa im Steamboat-Skigebiet, nordwestlich von Denver. Der örtliche Wetterdienst warnte, der Winterzauber könne noch bis Sonntag dauern. Zuletzt sei im Sommer 1928 ein derart ungewöhnlicher Schneefall registriert worden, hieß es bei CNN.

Samstag, 22. Juni 2019, 16.14 Uhr: Experte erwartet Hitzerekord für Juni

Der deutsche Juni-Hitzerekord stammt noch aus dem Jahr 1947: 38,2 Grad. Spätestens am Mittwoch dürfte die Marke kippen, glauben Experten. Denn: An üblicherweise besonders warmen Orten und entlang des Rheins seien kommende Woche Werte bis 39 Grad wahrscheinlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. "Bis einschließlich Mittwoch wird es jeden Tag heißer", sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser. Er sei sich relativ sicher, dass der 1947 aufgestellte Junirekord von 38,2 Grad geknackt werde. Mit Werten über 30 Grad bleiben auch andere Regionen von der Hitze nicht verschont. "Wie es dann nach der Wochenmitte weitergeht, ist völlig offen", sagte Leyser.

10.50 Uhr: Dortmund schließt Tierheim wegen Hitzewelle

Wegen der erwarteten Hitzewelle schließt die Stadt Dortmund ihr Tierheim in der kommenden Woche für drei Tage – von Dienstag bis Donnerstag. Für die Tiere seien die öffentlichen Besuchszeiten oftmals besonders aufregend, hieß es in einer Mitteilung. Diese zusätzliche Belastung will das Tierheim bei den hohen Temperaturen vermeiden. Fundtiere dürfen allerdings weiterhin täglich abgeholt werden.

09.45 Uhr: Hitzerekord am Persischen Golf

Wer es in Deutschland momentan schon zu warm findet, der sollte einmal in den Mittleren Osten blicken. Dort wurde am Dienstag ein Hitzerekord aufgestellt – mit Temperaturen von über 50 Grad Celsius.