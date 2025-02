Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland meldet Fortschritt in Ostukraine

Russland vermeldet Fortschritt in der Ostukraine. Putin soll am Jahrestag der Invasion Sieg ausrufen.

Russland: Angeblich Dorf in der Ostukraine eingenommen

Die russischen Streitkräfte bringen nach Angaben aus Moskau ein weiteres Dorf in der ostukrainischen Region Donezk unter ihre Kontrolle. Es handelt sich um Nowootscheretuwate, teilt das Verteidigungsministerium mit. Obwohl Russland derzeit mit den USA über Verhandlungen zur Beendigung des Krieges berät, rücken seine Streitkräfte langsam aber stetig in Donezk vor. Die Region, die zusammen mit Luhansk den von Industrie und Bergbau geprägten Donbass bildet, steht bereits seit 2014 zum Teil unter Kontrolle pro-russischer Separatisten.

Das russische Militär nimmt nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei weitere Ortschaften im Osten der Ukraine ein. Es handelt sich um die Dörfer Nowosilka und Nadijiwka, die beide im Süden der Region Donezk liegen, zitiert die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass das Ministerium. Die Ukraine kommentiert solche Angaben in der Regel nicht. Unabhängig überprüfen lassen sich Berichte über das Kampfgeschehen vor Ort nicht. Die russischen Streitkräfte rücken aber seit Monaten stetig an der Ostfront in der Ukraine vor.

Ukraine: Russland will in wenigen Tagen Sieg verkünden

Laut dem ukrainischen Militärgeheimdienst (HUR) plant Wladimir Putin, am 24. Februar den Sieg über die Ukraine auszurufen. An diesem Tag jährt sich die Invasion der Ukraine zum dritten Mal. Wie es danach mit den militärischen Operationen der Russen in der Ukraine weitergeht, ließ der HUR in seinem Bericht offen.

Langfristig soll die Strategie des Kremls sein, das Verhältnis zwischen der Ukraine und seinen westlichen Verbündeten weiter zu destabilisieren. Dazu soll das Narrativ verbreitet werden, die Ukraine wäre von seinen Verbündeten im Stich gelassen worden.

Tusk stellt Drei-Punkte-Plan vor

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat einen Drei-Punkte-Plan zur Ukraine auf der Plattform X vorgestellt. Demnach sollen unter anderem eingefrorene russische Gelder verwendet werden. Lesen Sie hier mehr dazu.

Rubio: Kein Putin-Trump-Treffen ohne vorherige Fortschritte

Laut US-Außenminister Marco Rubio hängt ein mögliches Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin weitgehend davon ab, ob es Fortschritte bei der Beendigung des Ukraine-Krieges gebe. In einem Interview auf der Online-Plattform "X" sagte Rubio, er habe am Dienstag in Saudi-Arabien mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und russischen Beamten darüber gesprochen. "Ich habe ihnen gesagt, es wird kein Treffen geben, solange wir nicht wissen, worum es bei dem Treffen gehen wird."

Man treffe sich in der Regel erst, wenn man wisse, dass ein Ergebnis oder ein Fortschritt erzielt werde. "Ich denke also, dass der Zeitpunkt des Treffens weitgehend davon abhängt, ob wir Fortschritte bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine machen können. Und wenn wir das können und ein Treffen den Deal besiegelt, denke ich, dass jeder feiern sollte, dass Präsident Trump ein Friedensstifter ist", sagte Rubio der Journalistin Catherine Herridge.

China sieht ein "Fenster für den Frieden"

China sieht nach einem Treffen ranghoher Vertreter Russlands und der USA zum Ukraine-Krieg ein "Fenster für den Frieden" in dem seit drei Jahren andauernden Konflikt. Peking habe "festgestellt, dass der Ruf nach Friedensgesprächen in letzter Zeit lauter geworden" sei und sich "ein Fenster für den Frieden öffnet", sagte der chinesische Außenminister Wang Yi am Donnerstag laut einer Erklärung seines Ministeriums.

Russland will den USA Öldeal anbieten