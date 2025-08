Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj startete die russische Armee mehr als 25 Schahed-Drohnen iranischer Bauart in Richtung der Stadt. Bei dem in Losowa getöteten Mann handelte es sich nach offiziellen Angaben um einen am Bahnhof tätigen Mechaniker der ukrainischen Eisenbahn. Die Eisenbahngesellschaft schrieb im Onlinedienst Telegram von einem "massiven Angriff" russischer "Terroristen" auf die Bahninfrastruktur von Losowa. Bei dem Angriff brannte ein Personenzug aus, das Bahnhofsgebäude wurde beschädigt, Staatschef Selenskyj schrieb von Schäden an einem Depot und den Gleisen.

Indische Komponenten in russischen Drohnen gefunden

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben Komponenten aus Indien in russischen Drohnen entdeckt. Diese Drohnen seien bei Angriffen entlang der Frontlinien und gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt gewesen, erklärte Andrij Jermak, der Stabschef des Präsidialamtes in Kiew, auf Telegram. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht.

Russisches Gericht gibt Anteile an Raiffeisen-Tochter frei

Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) hat in einem Rechtsstreit in Russland einen Erfolg erzielt. Ein russisches Gericht hat eine Verfügung aufgehoben, mit der Anteile an der russischen Tochterbank eingefroren worden waren, wie ein Anwalt der Bank der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte. Die nun aufgehobene Maßnahme stand im Zusammenhang mit einer Klage der russischen Investmentfirma Rasperia wegen eines geplatzten Geschäfts.

Noch im Juni hatte ein Gericht einen entsprechenden Antrag der RBI auf Aufhebung der Blockade abgelehnt. Eine Stellungnahme der RBI in Wien lag zunächst nicht vor. Die Gerichtsentscheidung bedeutet jedoch nicht automatisch grünes Licht für einen möglichen Verkauf der Tochterbank. Dafür benötigt die RBI zahlreiche weitere Genehmigungen. Die RBI ist die größte westliche Bank in Russland. Sie prüft seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine Optionen für einen Rückzug aus dem Land.

Darum bevorzugen ukrainische Flüchtlinge bestimmte Länder

Job statt Sozialhilfe: Eine neue Studie zeigt, warum ukrainische Geflüchtete bestimmte Länder bevorzugen – und was das über die wahre Motivation hinter ihrer Wahl verrät.

Trumps Ultimatum löst Welle von Nato-Hilfen für Kiew aus

Die Niederlande sagen der Ukraine erste Patriot-Systeme zu – ein Teil des Ultimatums, das Trump Moskau für eine Waffenruhe gesetzt hat. Auch Deutschland sagt weitere Militärhilfe zu.