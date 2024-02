Wir müssen die private Altersvorsorge reformieren, weil die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird, um den Lebensstandard im Alter zu halten. Wir haben schon geförderte private Vorsorge, etwa die Riester-Rente. Aber sie wird nicht mehr genutzt. Das hat mehrere Gründe, zum Beispiel die 100-prozentige Bruttobeitragsgarantie. Die Beitragsgarantie besagt, dass Versicherer mindestens die eingezahlten Beiträge plus staatliche Zulagen als spätere Rente zurückzahlen müssen. Wegen dieser Vorschrift sind die Anbieter aktuell gezwungen, sehr konservativ anzulegen, was die Renditechancen einschränkt. Dazu kommt: Es haben sich viele Anbieter vom Markt verabschiedet. Wer heute anfangen will, gefördert vorzusorgen, hat kaum mehr eine Auswahl. Deswegen müssen wir dieses System einfacher und flexibler, offener machen: Die Politik darf sich nicht an zu starren Vorgaben festhalten.