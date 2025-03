EZB genehmigt größeren Unicredit-Anteil an der Commerzbank

Steigende Dividende und Abbau teurer Stellen

Profitabler werden will die Commerzbank auch durch den Abbau teurer Stellen: Trotz eines Rekordgewinns im vergangenen Jahr verkündete das Institut jüngst, dass bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen vor allem in Deutschland gestrichen werden. Weil zugleich bei der polnischen mBank und an Niedriglohnstandorten in Asien - zum Beispiel in Malaysia - Stellen geschaffen werden, soll der Personalbestand im Konzern weitgehend konstant bei 36.700 Vollzeitkräften weltweit bleiben.