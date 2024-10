Das IfW trackt und veröffentlicht regelmäßig, in welchem Maße Länder die Ukraine unterstützen. Bis Ende August 2024 kommt das Institut dabei auf eine Summe von 118,2 Milliarden Euro aus EU-Staaten und 84,7 Milliarden Euro aus den USA. Zudem haben EU-Staaten weitere Hilfen in Höhe von 74,1 Milliarden Euro zugesichert, die USA noch einmal 15,43 Milliarden Euro. Kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen in den USA Anfang November wächst dabei auch die Sorge, dass, sollte Donald Trump erneut gewinnen, er die amerikanischen Militärhilfen kürzen könnte.