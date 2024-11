Die Ampelkoalition ist auch an ihrer Wirtschaftspolitik gescheitert. Nach Pandemie und Inflation befindet sich die Volkswirtschaft derzeit in einer hartnäckigen Stagnation. Weil Grüne, FDP und SPD sich nicht über ein gemeinsames Gegenmittel einigen konnten, ist die Regierung auseinandergebrochen. Dafür finden Verbände aus der Branche harte Worte.

"Baldmöglichst Neuwahlen"

Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie , sagt zu t-online: "In einer überaus schwierigen Welt- und Wirtschaftslage braucht Deutschland eine Regierung, die die Herausforderungen geschlossen und mit Ernsthaftigkeit angeht. Dass die Ampelkoalition dazu nicht mehr in der Lage ist, hatte sich zuletzt häufiger und immer deutlicher auf offener Bühne abgezeichnet." Ein gemeinsamer Kurs sei kaum mehr sichtbar gewesen und "die Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft ist dadurch immer größer geworden."

Schuldenbremse aussetzen "ökonomisch falsch"

Eckhard Schwarzer, Präsident des Mittelstandsverbunds, sagt: "Ein Neuanfang für Deutschland ist überfällig!" Die neue Regierung solle Wachstum und wirtschaftliche Freiheit in den Mittelpunkt stellen. Bundeskanzler Scholz soll die Vertrauensfrage zudem umgehend stellen, denn "wir können uns angesichts der ernsten wirtschaftlichen Lage in Deutschland und unserer internationalen Herausforderungen weitere Monate Stillstand nicht erlauben."

Der Bundeskanzler gibt das Steuerrad aus der Hand

In einer Pressemitteilung beschreibt der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) das Problem bildlich: Deutschland stecke mitten in einem "grundlegenden strukturellen Umbruch", während sich "die Pole der Weltwirtschaft zwischen den USA und China neu justieren" würden. "Statt unser Land durch diese schwere See zu lenken, gibt der Bundeskanzler das Steuerrad aus der Hand. Die selbst ernannte Fortschrittskoalition hat Schiffbruch erlitten", erklärt der Exportverband. "Jeder weitere Tag mit dieser Bundesregierung ist ein verlorener Tag. Wir fordern Neuwahlen und zwar so schnell wie möglich", sagt BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura.