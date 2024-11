Donald Trump ist noch gar nicht wieder im Amt, da hält er schon die (Wirtschafts-)Welt in Atem. Soeben hat der designierte US-Präsident angekündigt, als eine seiner ersten Amtshandlungen nach dem Wiedereinzug ins Weiße Haus am 20. Januar Zölle auf Waren aus Mexiko , Kanada und China verhängen zu wollen. Mehr dazu lesen Sie hier .

Peking warnt bereits vor einer Eskalation des schwelenden Handelskonflikts, Kanadas Premier Justin Trudeau versucht, Trump mit einem Anruf zu beschwichtigen. Hierzulande sollte allerdings niemand erleichtert aufatmen, nur weil Deutschland nicht in dieser ersten Zoll-Liste auftaucht. Vielmehr sollte Deutschland Trumps Ankündigung als das verstehen, was es ist: ein Warnschuss.

Nicht nur Amerikaner zahlen drauf

Zunächst wird es zwar andere treffen. Die meisten Experten rechnen damit, dass die Verbraucherpreise in den USA durch Einfuhrzölle steigen werden. Das würde dann auch die Inflation ankurbeln, solange die Notenbank Fed nicht gegensteuert. Berechnungen der Bank ING kommen auf jährliche Mehrkosten von bis zu 2.400 US-Dollar pro Person. Damit könnte Trump also genau das Gegenteil von dem erreichen, was er seinen Wählerinnen und Wählern versprochen hat: günstige Preise.

Zölle sind starkes Druckmittel

Trump wird nicht davor zurückschrecken, den Hebel auch für Europa umzulegen. Angedroht hat er in der Vergangenheit bereits Einfuhrzölle in Höhe von 20 Prozent. Für die Exportnation Deutschland wäre das ein herber Schlag. Immerhin gehen rund zehn Prozent der deutschen Ausfuhren in die USA. Das Land ist der wichtigste deutsche Exportpartner. Um es noch deutlicher zu machen: Deutschland exportiert 156,2 Prozent mehr in die USA, als es von dort importiert. Zusätzliche Zölle würden diesen Handel erschweren.