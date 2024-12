Kopiert News folgen

Für manche Liberalen ist Javier Milei ein in Erfüllung gegangener Traum. Der argentinische Präsident stutzt den Staat rigoros zusammen. Ist das ein Vorbild für Deutschland?

Das geht selbst dem CDU-Chef zu weit. Eigentlich ist Friedrich Merz einer liberaleren Wirtschaftspolitik und dem Abbau staatlichen Einflusses auf den Markt nicht abgeneigt. Doch die Aussagen von Ex-Finanzminister Christian Lindner (FDP) hätten ihn "völlig entsetzt", er sei "einigermaßen sprachlos", was bei ihm "nicht so häufig" passiere, sagte Merz am Mittwochabend in der ARD-Polittalkshow "Maischberger".

Der Unionskanzlerkandidat bezog sich dabei auf Lindners jüngste Äußerung zur Wirtschaftspolitik, bei der dieser sich Argentiniens Präsidenten Javier Milei und den Tesla-Chef Elon Musk als neue Vorbilder für Deutschland wünschte. Der FDP-Chef hatte am vergangenen Sonntag bei "Caren Miosga" in der ARD gesagt: "Wir sollten in Deutschland ein kleines bisschen mehr Milei und Musk wagen." Merz hielt nun dagegen: "Was dieser Präsident dort macht, ruiniert das Land, tritt die Menschen mit Füßen", sagte er mit Blick auf Argentinien.

Javier Milei polarisiert – und das nicht nur im weit entfernten Deutschland. Im Wahlkampf zog er im vergangenen Jahr mit einer Kettensäge durch das Land, die er symbolisch an den Staatsapparat ansetzte. Er versprach Argentinien eine "Schocktherapie", um nach Jahrzehnten der Dauerkrise wieder wirtschaftlichen Schwung zu bekommen. Milei ist nun gut ein Jahr lang im Amt. Was hat der selbst ernannte "Anarchokapitalist" in dieser Zeit erreicht? Ist es für Deutschland wirklich ratsam, ihn zum Vorbild zu nehmen?

Was hat Milei im ersten Jahr seiner Präsidentschaft erreicht?

Als der libertäre Milei am 10. Dezember 2023 sein Amt antrat, stand er vor einem Scherbenhaufen. Die Inflation hatte bereits im Februar desselben Jahres die 100-Prozent-Marke geknackt und befand sich weiter im Aufstieg. Rund 40 Prozent der Menschen in dem einst wohlhabenden Land lebten unterhalb der Armutsgrenze. Milei machte dafür einen aufgeblasenen Staatsapparat und die politische Elite verantwortlich.

Den Staat stutzte er dann gehörig zusammen. Die Hälfte der zuvor 18 Ministerien strich der argentinische Präsident. Zudem plante er die Privatisierung von mehr als drei Dutzend Staatsunternehmen. Gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft brachte er ein riesiges Gesetzespaket ein, mit dem Hunderte Gesetze gestrichen oder modifiziert werden sollten. Dazu gehörten Arbeitnehmerrechte, das Versammlungsrecht, aber auch die Ausweitung der präsidialen Befugnisse über die Wirtschaftspolitik.

Seine politischen Ideen entsprechen neben der liberalen Wirtschaftspolitik auch in anderen Bereichen den Vorstellungen der globalen Rechten. Das zeigte sich zuletzt wieder bei seiner Rede auf der ultrakonservativen CPAC-Konferenz in Buenos Aires, auf der er den "Kulturkampf" zwischen rechts und links heraufbeschwor.

Inflation sinkt

Nach rund einem Jahr hat Milei nun durchaus Erfolge vorzuweisen. Die Ausgaben des Staates sanken um 30 Prozent und liegen damit niedriger als die Steuereinnahmen. Außerdem lag die Inflationsrate zu Beginn seiner Präsidentschaft bei 211 Prozent, stieg bis vergangenen April auf rund 290 Prozent an – und ging dann wieder in den Sinkflug. Im vergangenen Oktober sank die Inflationsrate auf 193 Prozent in Relation zum Vorjahresmonat.

Zum Vergleich: In Deutschland lag die Inflation im November 2022 bei 8,8 Prozent, zwei Jahre später ist sie bis auf 2,2 Prozent gesunken. Schon diese erheblich niedrigeren Werte lösen hierzulande Sorgen aus.

Die Argentinier dürften hingegen vorsichtig aufatmen. Zumal die Prognosen eine weiter sinkende Teuerungsrate versprechen. Auch wenn diese Zahlen vom Internationalen Währungsfonds (IWF) angezweifelt werden, dürften sie dazu beitragen, dass Milei Zuspruch aus der Bevölkerung erfährt.