China verhängt US-Exportbeschränkungen

Die EU hat einige Rohstoffe als strategisch wichtig eingestuft, darunter aufgrund ihrer Verwendung in Magneten die Seltenen Erden Neodym, Praseodym, Terbium, Dysprosium, Gadolinium, Samarium und Cer. So besiegelte die EU unter anderem das Gesetz für kritische Rohstoffe. Das Ziel: Bis 2030 soll der Import aus einem einzigen Land auf maximal 65 Prozent des Bedarfs begrenzt und so die Abhängigkeit verringert werden. So sollen unter anderem die Eigenproduktion und das Recycling der Rohstoffe in der EU gestärkt werden.