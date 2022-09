Anlage N: Wer das Steuerformular ausfüllen muss

Die Einkommensteuererklärung besteht aus allerlei Formularen. Das Herzstück für viele ist dabei die Anlage N. Wir zeigen, was Sie dort eintragen.

Sind Sie angestellt, führt Ihr Arbeitgeber jeden Monat Lohnsteuer für Sie ans Finanzamt ab. Einen Teil davon können Sie sich aber mit der Steuererklärung zurückholen, wenn Sie bestimmte Ausgaben hatten. Zentral dafür ist die Anlage N. Was Sie über das Formular wissen sollten.

Was ist Anlage N bei der Steuererklärung?

Die Anlage N ist ein Steuerformular, in das Sie Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit eintragen. Außerdem gehören Ihre Werbungskosten in die Anlage N, also Ausgaben, die Ihnen durch Ihre Arbeit entstehen. Welche Kosten Sie dabei genau absetzen können, erfahren Sie weiter unten.