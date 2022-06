Bei dieser Gemengelage kann die Zukunft sich sehr dynamisch entwickeln. Allein: Wie es tats├Ąchlich in einem halben Jahr aussieht, kann niemand seri├Âs beantworten. Dennoch versucht t-online, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Daf├╝r stellen wir mehrere Szenarien vor, die auf verschiedenen Annahmen beruhen: ein optimistisches, ein pessimistisches und ein neutrales, das zwischen den beiden anderen rangiert.

Was ist der aktuelle Stand?

Im Moment ist die Gasversorgung im Winter nicht gesichert, die Gasspeicher noch nicht ausreichend gef├╝llt. "Wir sind bei der Bef├╝llung jetzt bei ├╝ber 57 Prozent", sagte Netzagentur-Chef Klaus M├╝ller am Montag. Damit ist Deutschland deutlich besser aufgestellt als in den vergleichbaren Zeitr├Ąumen in den Vorjahren. "Wir haben etwas aufgeholt", sagt auch M├╝ller.

Doch ausruhen k├Ânne sich Deutschland darauf nicht: In zw├Âlf Wochen beginne bereits die Heizsaison. Wichtig seien die Gasfl├╝sse. Diese seien aber nicht garantiert. In den vergangenen Tagen hat Russland bereits die Lieferungen deutlich reduziert. "Im Kern f├╝hrt Russland einen Wirtschaftskrieg gegen Europa, insbesondere gegen Deutschland", so M├╝ller.

Klaus M├╝ller (Archivbild): Der Chef der Bundenetzagentur pl├Ądiert f├╝r ein Auktionsmodell f├╝r die Industrie. (Quelle: tagesspiegel/imago-images-bilder)

Es gebe viele Unbekannte, die eine Rolle spielten. So habe der russische Pr├Ąsident Wladimir Putin in der vergangenen Woche die Regeln ge├Ąndert, sagte M├╝ller mit Blick auf die Reduzierung der Liefermengen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Zudem stehe im Juli die Wartung der Pipeline an. Auch k├Ânnte der Sommer nicht so warm bleiben wie bislang.

Pipeline-Wartung als "Test"

Wie "Bild" j├╝ngst schrieb, strebt M├╝ller einen F├╝llstand der Gasspeicher von mindestens 80 Prozent im Oktober und von mehr als 90 Prozent im November an.

Optimistischer als M├╝ller gibt sich Sebastian Bleschke. Er ist Gesch├Ąftsf├╝hrer der Initiative Energie Speichern, dem Zusammenschluss der deutschen Gasspeicher. "Aktuell sehen wir nach einem Einbruch vergangene Woche wieder erh├Âhte Gaseinspeicherungen. Die Lage ist also recht stabil", sagte er t-online.

"Wenn die Pipeline Nord Stream 1 Mitte Juli gewartet wird, werden wir sehen, inwiefern die Einspeicherungen ohne Lieferungen ├╝ber Nord Stream 1 aufrechterhalten werden k├Ânnen. Das ist im Grunde ein Test, f├╝r den Fall, dass auch nach den Wartungsarbeiten kein Gas mehr ├╝ber die Pipeline kommt." Das k├Ânne im Moment schlicht niemand ausschlie├čen. Es sollte deshalb in die ├ťberlegungen einbezogen werden, sagte er weiter.

Wirtschaft ist widerstandf├Ąhig ÔÇô noch

Die deutsche Wirtschaft gibt sich jedoch im Moment recht widerstandsf├Ąhig, wie auch Timo Wollmersh├Ąuser, Chef der Konjunkturprognosen am M├╝nchner Ifo-Institut, sagt. Die wirtschaftliche Erholung sei vor allem durch den Konsum der Deutschen nach der Corona-Krise getrieben.