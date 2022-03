Habeck-Entscheidung

Das bedeutet die erste Stufe des Notfallplans Gas

Ein Lieferstopp für russisches Gas wird wahrscheinlicher. Wirtschaftsminister Habeck hat deshalb die erste Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen. t-online erklärt, was das heißt.

Die Lage ist ernst, ein Lieferstopp für russisches Gas ist nicht länger auszuschließen. So jedenfalls scheint es Wirtschaftsminister Robert Habeck zu sehen, der am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas der Bundesregierung ausgerufen hat.

Zwar gebe es derzeit keine Versorgungsengpässe, so der Minister. "Dennoch müssen wir die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein."



Mit Ausrufung der Frühwarnstufe sei ein Krisenteam zusammengetreten, das die Versorgungslage analysiere und bewerte. Habeck: "Die Bundesregierung tut alles, um die Versorgungssicherheit in Deutschland weiter zu gewährleisten."

Ob und wann weitere Stufen des Notfallplans Gas in Kraft treten, ließ Habeck offen. Doch was genau ist der Notfallplan überhaupt? Was regelt er und wem würde in Deutschland womöglich zuerst das Gas abgedreht? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Der "Notfallplan Gas" regelt die Gasversorgung in Deutschland in einer Krisensituation. Er kennt drei Eskalationsstufen, je nachdem, wie deutlich der Eingriff des Staates ist.

1. Frühwarnstufe: In der ersten Stufe, die Habeck jetzt ausgerufen hat, tritt ein Krisenstab beim Bundeswirtschaftsministerium zusammen, der aus Behörden und den Energieversorgern besteht. Die Gasversorger und die Betreiber der Gasleitungen werden etwa verpflichtet, regelmäßig die Lage für die Bundesregierung einzuschätzen. Noch greift der Staat aber nicht ein.

2. Alarmstufe: In der sogenannten Alarmstufe kümmern sich die Versorger noch in Eigenregie um eine Entspannung der Lage. Das geschieht beispielsweise durch einen Rückgriff auf ihre Gasspeicher, den Kauf von Erdgas aus alternativen Lieferquellen oder die Verschiebung von Erdgas innerhalb der überregionalen Pipelinenetze.

3. Notfallstufe: In diesem Fall liegt eine "außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas, eine erhebliche Störung der Gasversorgung oder eine andere erhebliche Verschlechterung der Versorgungslage" vor. Jetzt greift der Staat in den Markt ein. Konkret heißt das: Die Bundesnetzagentur bekommt die Kompetenzen zu entscheiden, wer weiterhin Gas bekommt und wer im Zweifelsfall nicht. Sie tritt als "Lastverteiler" auf. Priorität haben "geschützte" Kunden, auch die deutschen Haushalte.

Zuerst trifft es die Industrie. Sie zählt zu den sogenannten nicht geschützten Kunden und benötigt dabei mehr als ein Drittel des in Deutschland verbrauchten Gases. Besonders hoch ist der Verbrauch in der chemischen Industrie. Aktuell führt die Bundesnetzagentur bereits Gespräche "zur Krisenvorbereitung mit der Industrie und der Energiewirtschaft", wie sie auf Anfrage von t-online bestätigte.

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur



Anlass der Gespräche sei "die Vorbereitung für den Fall unvermeidbarer Abschaltungen der Industrie in einer Gasversorgungskrise", heißt es weiter. Man wolle sich zu den Details der Gespräche aber nicht äußern. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, sagte: "Es geht darum, vorbereitet zu sein für einen Fall, von dem wir hoffen, dass er nie eintritt."

Branche fürchtet zunächst höhere Gaspreise

Welche Unternehmen genau vom Gas abgeschnitten würden, ist aber reine Spekulation. Sebastian Bleschke, Geschäftsführer der Initiative Erdgasspeicher (INES), geht davon aus, dass ohnehin einige Firmen die Produktion einstellen werden, wenn die Gaspreise zu hoch wären. Anfang der Woche hatte schon der Trigema-Chef Wolfgang Grupp gewarnt, dass er sich die hohen Gaspreise nicht lange leisten könne.



INES repräsentiert mehr als 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten, darunter ist auch der größte Gasspeicher in Rehden. Er wird von Astora betrieben, einem Tochterunternehmen des russischen Gazprom-Konzerns. "Wenn die russischen Gaslieferungen ausfallen, wird das einen Einfluss auf die Gaspreise haben", sagte er t-online.

"Unnötige Hürden für gut gefüllte Speicher"

Aktuell sind die Gasspeicher zu rund 25 Prozent gefüllt. Vor allem mit Blick auf den kommenden Winter hat der Bundestag am Freitag ein Gesetz zur Sicherstellung der Gasversorgung verabschiedet.



Die Gasspeicher hierzulande müssen demnach zum 1. Oktober zu 80 Prozent und zum 1. November zu 90 Prozent befüllt sein. Zum 1. Februar des darauffolgenden Jahres gilt dann wieder eine Mindestfüllmenge von 40 Prozent. Die Regierungsfraktionen, Union und Linkspartei stimmten für das Gesetz, die AfD enthielt sich. Die Vorgaben sollen die Gasversorgung sichern und Preisausschläge eindämmen.

Bleschke kritisierte den Gesetzesentwurf vorab. "In der aktuellen Ausgestaltung entzieht das Gasspeichergesetz dem Markt die Grundlage zur Nutzung der Gasspeicher", so Bleschke. Nicht nur neue Verträge, sondern auch Bestandsverträge würden durch das Gesetz entwertet und gegebenenfalls aufgelöst werden.

"Das Gesetz verunsichert gleichermaßen die Speicherkunden und Speicherbetreiber. Es werden also unnötig Hürden für gut gefüllte Speicher aufgebaut, anstatt sie aus dem Weg zu räumen."

Erst einmal wenig. Sie zählen wie soziale Einrichtungen und Krankenhäuser zu den "geschützten" Kunden. Auch die Bundesnetzagentur betonte das. "Haushaltskunden unterliegen in einer solchen Situation einem besonderen gesetzlichen Schutz und werden vorrangig versorgt", heißt es.

Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung



"Klar ist: Geschützten Kunden, wie etwa private Haushalte, werden so lange, wie es geht, beliefert", sagt auch Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes Energie und Wasserwirtschaft (BDEW), t-online. Aktuell liege kein Versorgungsengpass vor, so Andreae. Doch es sei wichtig, Vorbereitungen zu treffen, um im Ernstfall vorbereitet zu sein. Die Bundesregierung gehe zudem den richtigen Weg, "neue Lieferoptionen zu erschließen", um unabhängiger von Russland zu werden.

Das ist derzeit noch offen. Nachdem Wirtschaftsminister Habeck am Mittwoch zunächst die erste der drei Eskalationsstufen ausgerufen hat, tritt nun ein Expertenteam zusammen, das die Versorgungslage weiter analysiert. Auf ihre Beobachtungen dürfte es nun maßgeblich ankommen.



Mindestens genauso wichtig ist jedoch die außenpolitische Lage, die Frage: Was macht Putin als nächstes?

Dreht Russland dem Westen tatsächlich den Gashahn zu, weil sich westliche Firmen auf Geheiß der Politik weigern, ihre Gasrechnungen in Rubel statt in Euro zu bezahlen, dürfte es schnell gehen: Stoppt Russland die Gaslieferungen, würden die Folgestufen des Notfallplans mit hoher Wahrscheinlichkeit zügig aktiviert.