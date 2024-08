In den Dokumenten, die der "Financial Times" vorliegen, erwägen die Verantwortlichen auch sogenannte Demonstrationsschläge. Das könnte der Einsatz einer Atomwaffe in einem entlegenen Gebiet sein, bevor es zu einem tatsächlichen Konflikt kommt. Damit sollen beispielsweise westliche Länder abgeschreckt werden. Offiziell ist das kein Teil der russischen Militärdoktrin.

Der Nutzen von US-Waffen auf deutschem Boden

Hier kommen die ab 2026 stationierten US-Waffen ins Spiel. Diese "verkomplizieren" Putins Pläne nämlich, erklärt Hoffmann. Wie Verteidigungsminister Pistorius hebt auch der Experte hervor, dass es in Europa derzeit eine Fähigkeitslücke bei Mittelstreckenraketen gebe. "Sobald die US-Waffen in Deutschland stationiert sind, wird der Kreml zweimal überlegen müssen, ob er tatsächlich präventiv zuschlagen will."

Aber auch die US-Waffen in Deutschland würden wohl grundlegend nichts an den möglichen Angriffszielen Russlands verändern. Die in Wiesbaden stationierte Multi-Domain Task Force (MDTF) der US Army wäre wohl eines der Hochwertziele für Putin. Die Einheit bündelt Kräfte zur elektronischen Kriegsführung, der Feldartillerie, der Flug- und Raketenabwehr sowie der Cyberkriegsführung. "Multi-Domain" bedeutet, dass der Verband in mehreren Bereichen der modernen Kriegsführung operieren kann: also etwa an Land, zu Wasser, in der Luft, im Weltraum, im Cyberspace und auch im sogenannten Informationsraum.