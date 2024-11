Wir haben fast drei Jahre verloren, die Ukraine so stark zu machen, dass sie Russland zum Rückzug zwingen kann. Wir haben uns hinter den USA versteckt, nun besteht das akute Risiko, dass mit einem Rückzug der USA die Ukraine unter die Räder kommt. Wir hätten es nach dem 24. Februar 2022 wie die Polen machen sollen. Warschau hat sofort 200 Kampfpanzer geliefert und massiv in die eigene Verteidigung investiert. Polen hat den Ukrainern Kampfflugzeuge gegeben, was Scholz kategorisch abgelehnt hat. Wenn Deutschland wie Polen gehandelt hätte, dann wäre dieser Krieg heute womöglich schon zugunsten der Ukraine entschieden.

In der Noch-Kanzlerpartei SPD werben starke Kräfte für Verhandlungen mit Russland, selbst wenn Putin gar nicht verhandeln will. Wie passt das zusammen?

Es gibt starke Kräfte in der SPD, die mit der "Zeitenwende" hadern und sie zurückdrehen wollen. Die von Scholz ständig wiederholte Behauptung, Deutschland sei zweitstärkster Unterstützer der Ukraine, ist Augenwischerei. Gemessen an unserer Wirtschaftskraft sind wir auf Platz 14. Andere sind da viel entschlossener.

Friedrich Merz von der CDU wird voraussichtlich neuer Kanzler werden. Wird er mehr Entschlossenheit gegenüber Russland aufbringen als Olaf Scholz?

Wir sind jetzt in einem Wettlauf mit der Zeit. Die Wahl von Trump, die kritische Situation in der Ukraine, aber auch die politischen Risse in der EU erzwingen nun die Entscheidung, ob sich die Europäer jetzt endlich aufraffen, die Verantwortung für die europäische Sicherheit zu übernehmen. Das schließt die Verteidigung der Ukraine ein, die einen zentralen Ankerpunkt für die europäische Sicherheitsordnung darstellt. Friedrich Merz hat gesagt, dass wir Putin rote Linien aufzeigen müssen, statt ihm die Initiative zu überlassen. Wenn Russland weiterhin ukrainische Städte angreift, dann liefert Deutschland Taurus. Das ist die Sprache, die Putin versteht. Wir werden sehen, ob ein Regierungswechsel auch zu einem Politikwechsel führen wird.

Taurus allein wird Russland nicht eindämmen. Was muss weiter geschehen?

Es fehlt bislang an politischer Entschlossenheit. Wir müssen unser ökonomisches Potenzial jetzt endlich in die Waagschale werfen, um die Rüstungsproduktion anzukurbeln und die Lieferung von Waffen an die Ukraine zu verstärken. Und zwar ohne Restriktionen. Die Ukraine muss militärische Ziele im russischen Hinterland angreifen können: Stützpunkte, Flughäfen und Raketenbasen, von denen sie selbst ständig angegriffen wird.

Donald Trump hat bereits angedroht, Nato-Staaten, die keinen entsprechenden Beitrag leisten würden, nicht zu verteidigen. Der Druck Washingtons auf Deutschland und andere dürfte doch ohnehin steigen, mehr in die Verteidigung zu investieren?