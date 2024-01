"Ab 2025/26 beginnt die Umsetzung des Projekts auf rund 106.400 Quadratmetern in exponierter Lage gegenüber der Elbphilharmonie", heißt es in einer Euref-Broschüre von April 2023. Beigefügt ist eine "erste Ideenskizze aus dem Workshop mit der Hamburg Port Authority aus dem Jahre 2022". Illustriert wurde darauf ein Innovationscampus auf dem Gelände der Norderwerft des Schiffbauers Lürssen, auf dem demnach auch "zwei maritime E-Fuel-Tankstellen" entstehen sollen.

Und Grube trug das Projekt als HHLA-Aufsichtsratschef offensiv in die Öffentlichkeit. Ebenfalls im April 2023 titelte das "Hamburger Abendblatt": "HHLA-Aufsichtsratschef Grube fordert einen Zukunftscampus". Darin sprach er sich für einen Ort aus, "an dem wir Zukunftstechnologien bündeln können, um beispielsweise mehr Fintech-Unternehmen im Hamburger Hafen anzusiedeln". Gefragt nach konkreten Vorstellungen, holte er aus.

Ein Ausgleich von der Stadt?

"Lürssen will ja seinen Schiffbau bei Blohm+Voss konzentrieren, und dann stellt sich die Frage, was mit dem Gelände der Norderwerft passiert. Ich bin der Meinung, das wäre der ideale Ort für einen solchen Zukunftscampus", sagte Grube. Er verwies auf den Campus der Euref in Berlin. "Das Modell ist so erfolgreich, dass jetzt auch Düsseldorf einen solchen Zukunftscampus erhält", schwärmte Grube – und erwähnte noch, dass Euref auch in Hamburg einen Campus errichten wolle, Gespräche würden bereits geführt.