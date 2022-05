Nichts anderes taten russische Geheimdienste im Auftrag des Kremls und ihre Multiplikatoren im Westen. Über zwei Jahrzehnte sĂ€ten sie den Zweifel an einer einfachen Tatsache: Russland sieht sich im Krieg, der Feind sind die Demokratie, der Westen, die USA, Europa. Der Feind ist auch Deutschland.

Der Zweifel an dieser Feststellung war ein nĂŒtzliches Instrument jener, die im Westen eigene PlĂ€ne verfolgten. Sie profitierten von ihm, politisch und finanziell. Gas und Öl flossen, die Wirtschaft brummte trotz Finanz- und Corona-Krise. Oligarchen ließen ihr gestohlenes Geld in Berliner Villen und Londoner Boutiquen, in Barcelona und Rom. Wer wegschaute, konnte erleichtert sein.

Bis der Krieg auch mit Panzern und Raketen nach Europa kam und die Ukraine ums Überleben kĂ€mpfen ließ.

t-online hat ĂŒber Monate offizielle Quellen, Presseberichte und Studien der vergangenen 22 Jahre zu russischen GeheimdienstaktivitĂ€ten in Europa und den USA ausgewertet. Es ergibt sich ein erschreckendes, bislang in seiner Gesamtheit nicht bekanntes Bild. Seit dem Amtsantritt Wladimir Putins als PrĂ€sident wurden ĂŒber 300 FĂ€lle öffentlich – dabei geht es nicht nur um Spionage und Hacking-Angriffe, sondern um Morde und Putschversuche, um Wahlbeeinflussung und andere Maßnahmen, mit dem Ziel die westlichen Demokratien zu destabilisieren.

Sie zeichnen das Bild eines Russlands, das den Feind schon seit Langem im Westen verortet. Und einer desaströsen deutschen Sicherheitspolitik, die das lange ignorierte. Dabei warnten viele russische Oppositionelle, Experten, EU- und Nato-Partner immer wieder vor aufflammender russischer Aggression. Die Neunzigerjahre waren vorbei. Der mÀchtigste Mann im Kreml war nun ein ehemaliger Soldat der unsichtbaren Front.

Rote Halle im KGB-GebĂ€ude: Putin entstammt dem Geheimdienst und fĂŒhrte ihn in Russland wieder zurĂŒck zur Macht. (Quelle: Sergey Bertov/imago-images-bilder)

1) Die Wiederkehr des KGB

Es ist der 26. MĂ€rz 2000, als alte Geheimdienstseilschaften den russischen Staat ĂŒbernehmen. Hinter Russland liegen damals verhĂ€ngnisvolle Jahrzehnte: Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur brach in weiten Teilen auch das staatliche Gewaltmonopol zusammen. Mitglieder der ehemaligen Nomenklatura plĂŒnderten mit Mafia-Organisationen den Staat und stiegen zu Reichtum und Macht auf. Schutzgeld-Kartelle und ausufernde Gewalt gaben in den 1990er-Jahren den Ton an.

Das Ă€ndert sich mit der MachtĂŒbernahme des ehemaligen KGB-Offiziers und FSB-Chefs Waldimir Putin nur vorgeblich. Klar, er nimmt offiziell den Kampf gegen Banden und Oligarchen auf – die sind aber so mit Geheimdienstlern, MilitĂ€rs, Eliten und Offiziellen verwoben, dass sie lĂ€ngst mehr als einfache Kriminelle sind. Sie sind die MĂ€chtigen im Staate und Putin Teil dieses Systems. Nur mit ihrer Hilfe gelangt er an die Spitze des Kremls und behauptet sich dort.