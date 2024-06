Bei dieser EM landet Deutschland nur auf dem 11. Platz

Ziege klettert in fünften Stock

An den meisten europäischen Börsen ist die Stimmung 2024 richtig gut. Doch welches Land hat die Nase vorn – und welches Unternehmen stürmte allen davon?

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist in vollem Gange. Die Vorrunden sind fast vorbei – und die deutsche Nationalmannschaft bewies am Sonntag Kampfgeist mit ihrem Unentschieden gegen die Schweiz. Doch auch an anderer Stelle wird eifrig um den EM-Titel gekämpft. Statt auf den Rasen blicken wir aber aufs Börsenparkett: Und dort hat es die Bundesrepublik deutlich schwerer.

Ein exklusives Ranking des Brokers XTB für t-online zeigt: Im ersten Halbjahr 2024 (bis 21. Juni) schafft es der deutsche Aktienindex Dax, bestehend aus den 40 wertvollsten Unternehmen des Landes, nur ins europäische Mittelfeld. Dafür führt ein Land, das am Mittwoch noch ums Weiterkommen im Turnier kämpfen muss, das Aktienranking an – und das mit einigem Abstand. Gehen wir in die Analyse.

Börsen-Europameister: Türkei

Mit 44 Prozent legte der türkische Aktienmarkt im europäischen Vergleich im bisherigen Kalenderjahr den meisten Wert zu. Der Leitindex ISE bündelt die 100 größten Aktien des Landes. Der Erfolg ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn er basiert unter anderem auf zwei Problemen der türkischen Wirtschaft: der hohen Inflation und der schwachen Währung.

"Anleger fliehen vor der immens hohen Inflation in den Aktienmarkt. Die schwache Lira erhöht die Attraktivität der türkischen Papiere für Investoren aus dem Ausland", sagt Jens Chrzanowski, Kapitalmarktexperte und Deutschland-Chef von XTB. Im Mai betrug die Inflation in der Türkei mehr als 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Etwa ebenso viel an Wert verlor die Lira gegenüber dem Euro seit Beginn des Jahres 2021.

Die erfolgreichste Aktie im türkischen Index ist der Flughafenbetreiber TAV Airports Holding mit Sitz in Istanbul. Nach dem Ende der Pandemie konnte die türkische Luftfahrt vom wieder auflebenden Tourismus profitieren – auch dank der günstigen Lira. Die Aktie legte seit Jahresbeginn um 131 Prozent zu und führt damit auch die Rangliste der in den Leitindizes aller EM-Teilnehmerländer gelisteten Einzeltitel an.

Deutschlands Nachbar erreicht Platz 2

Mit 26 Prozent Wertzuwachs seit Jahresbeginn erreicht Dänemark den zweiten Platz im europäischen Börsenwettbewerb. Im OMX-Index sind die 20 größten Unternehmen des Landes gebündelt. Erfolgreichste Aktie war mit einer Kurssteigerung von knapp 42 Prozent Novo Nordisk, das mit seinen Abnehmspritzen einen Nachfrageboom bedient und schon in den vergangenen Jahren der Börsenstar am dänischen Aktienhimmel war.

"Novo Nordisk ist nur ein Beispiel von vielen – die Stärke des dänischen Aktienmarkts liegt in der Innovationskraft der im OMX gelisteten Unternehmen, vor allem im Pharma- und Biotech-Bereich", erklärt Jens Chrzanowski.

Platz drei im europäischen Aktienranking teilen sich Serbien und Slowenien. Der serbische Index SRX besteht aus nur sechs Titeln, im slowenischen Index SBITOP sind zwischen fünf und 15 Aktien zusammengefasst. Erfolgreichstes Unternehmen aus dem SBITOP mit einem Plus von 43,5 Prozent: die Nova Ljubljanska. Sie ist nicht nur die größte Bank Sloweniens, sondern steht auch an der Spitze der NLB Banken- und Finanzgruppe, die sich strategisch nach Südosteuropa ausrichtet.

Was ist los mit Deutschland?

Mit rund 8,6 Prozent Wertzuwachs liegen die führenden deutschen Unternehmen, gebündelt im Dax, nur im Mittelfeld der Auswertung. Angesichts der schwächelnden Konjunktur des bisherigen Jahres, wertet Chrzanowski von XTB dies allerdings als Erfolg: "Eine Rendite im knapp zweistelligen Prozentbereich ist solide und in einem solch kurzen Zeitraum ist nur mit Aktien möglich."