Die Trends der Messe in Shanghai

Aktualisiert am 23.04.2025 - 11:38 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Automesse in Shanghai gehört zu den wichtigsten Branchentreffen der Welt. (Quelle: Johannes Neudecker/dpa/dpa-bilder)

In Shanghai stehen smarte Autos im Rampenlicht. Doch ein tödlicher Unfall kurz vor Messe lenkt die Aufmerksamkeit auch auf das Thema Sicherheit. Gute Noten gibt es für die Deutschen.

Auf der Automesse in Shanghai dominieren Elektroautos das Bild. Doch ein Batterieantrieb allein ist unter den gezeigten Weltpremieren eher Normalität als Hingucker. Auf dem umkämpften chinesischen Markt herrscht ein gnadenloser Preis- und Innovationswettbewerb. Autos sollen digitalisiert, smart und unterhaltsam zugleich sein. Einen "Supercomputer auf Rädern" nennt das Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius . Darüber spricht die Messe in diesem Jahr:

Schlaue Autos, die Spaß machen

Chinas Branchenprimus BYD sorgte bereits im Vorfeld der Messe mit seinem neuen Assistenzsystem "God"s Eye" für Aufsehen. Der teilautonome Fahrassistent wird erstmals serienmäßig in allen neuen BYD-Modellen verbaut - von der Luxusmarke Yangwang bis zum günstigen Kleinwagen Seagull. Ziel ist es, solche Systeme für jedermann erschwinglich zu machen. Auch deutsche Hersteller greifen den Trend auf: Volkswagen etwa präsentiert in Shanghai ein in China entwickeltes Assistenzsystem.