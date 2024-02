Im niedersächsischen Lingen sollen Brennelemente für russische AKW gebaut werden. Die Sorge vor Putins Einfluss ist groß, es regt sich Widerstand.

Während in Deutschland 2023 die letzten Atomkraftwerke vom Netz gingen, gibt es weltweit weiter eine große Nachfrage nach Brennelementen. So groß, dass ein Werk für Brennstäbe in Lingen sogar größer werden soll.

In der beschaulichen Stadt in Niedersachsen sitzt die Advanced Nuclear Fuels GmbH, kurz ANF, mit 400 Mitarbeitern, ein Tochterunternehmen des französischen Konzerns Framatome. Der Plan des Mutterkonzerns: Künftig soll ANF neben quadratischen auch sechseckige Brennelemente bauen. Diese werden vor allem in russischen Atomkraftwerken, sogenannten VVER-Reaktoren, benötigt. Die Verbindung nach Russland allein ist heikel, aber hinzukommt, dass Framatome mit der russischen Atombehörde Rosatom zusammenarbeitet und ein gemeinsames Joint Venture gestartet hat, also eine Unternehmenskooperation. Rosatom ist unter anderem seit der Eroberung russischer Truppen für den Betrieb des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja zuständig.

Kritiker fürchten daher, dass Russland – und damit Wladimir Putin – Einfluss in Deutschland bekommen könnte. Doch noch ist der Antrag vom zuständigen Ministerium nicht final gebilligt, und ein Gutachten zeigt neue rechtliche Möglichkeiten auf.

Kritik aus Politik und von Umweltschützern

Vehemente Kritik an dem Vorhaben kommt auch von Umweltschützern. "Rosatom ist ein russischer Staatskonzern, der direkt dem Kreml unterstellt und aktiv am Krieg gegen die Ukraine beteiligt ist", sagt Armin Simon von der Organisation .ausgestrahlt. "Der Atomriese bündelt den gesamten militärischen und zivilen Atomsektor Russlands, vom Uranbergbau bis zu den Atomwaffen. Mit dem Bau von AKW in zahlreichen Ländern schafft er jahrzehntelange Abhängigkeiten und setzt so geopolitische Ziele des Kremls um."

Auch die Bundesregierung äußert sich mittlerweile skeptisch. "Dass Framatome die Zusammenarbeit mit dem russischen Staatskonzern Rosatom intensiviert, ist aus Sicht des Bundesumweltministeriums daher der völlig falsche Weg", sagte ein Sprecher dem NDR.

Im Auftrag des Bundes ist das niedersächsische Umweltministerium für die Prüfung des Projekts zuständig. Aktuell liegt der Genehmigungsantrag zur Erweiterung des Werks im niedersächsischen Umweltministerium und online aus. Bis zum 3. März können Einsprüche gegen das Vorhaben eingereicht werden.

Das Interessante dabei: An der Spitze des Ministeriums ist mit dem niedersächsischen Umweltminister Christian Meyer (Grüne) ein deutlicher Kritiker. "Geschäfte mit Putin sollten beendet werden, das gilt auch und gerade für den Atombereich", sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Ist damit die Ablehnung also sicher?

So einfach ist es wohl nicht. Es gehe nicht um persönliche Meinungen, sagte der Ministeriumssprecher dem NDR. Der Antrag werde wie alle anderen auch auf vorgeschriebenem Wege geprüft.

Enge Verbindungen bestehen bereits

Die Unternehmen Framatome und Rosatom arbeiten schon seit Jahren zusammen, auch im Bereich der VVER-Reaktoren. Laut der Unternehmenswebsite wurde eine entsprechende Vereinbarung über eine Zusammenarbeit im Bereich Produktion von nuklearem Brennstoff und automatischen Steuerungssystemen bereits im Jahr 2021 unterschrieben.

Aktivisten gehen davon aus, dass schon seit einiger Zeit russisches Uran zur Verarbeitung nach Lingen geliefert wird. In der zweiten Februarwoche konnte ein Atomkraftgegner-Bündnis – eigenen Angaben zufolge – erstmals den Transport von russischem Uran von der Ankunft eines Frachters über die Weiterfahrt mit drei Lastwagen bis nach Lingen verfolgen. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung bestätigte den Transport.

Rechtlich ist das kein Problem: Die Erlaubnis zur Beförderung des Materials in Deutschland wird vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) erteilt. Doch ohne entsprechende Sanktionen besteht für das BASE keine rechtliche Handhabe, bereits erteilte Genehmigungen aufzuheben.

Mehrere EU-Länder auf Brennstäbe angewiesen