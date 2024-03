Baubeginn für Northvoltfabrik So will Deutschland gegen die chinesische Dominanz vorgehen Von dpa Aktualisiert am 25.03.2024 - 16:23 Uhr Lesedauer: 4 Min. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht vor Baubeginn der Northvolt-Fabrik. (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Ab 2026 will Northvolt bei Heide Batteriezellen für Elektroautos bauen, den Startschuss dafür gab unter anderem Kanzler Scholz. Rückenwind für Deutschlands Batterieproduktion – die zuletzt ins Stocken geriet.

Um exakt fünf Minuten vor zwölf fliegen die ersten Kugeln. Mit einer kurzen Boßel-Einlage, einer traditionellen Freiluft-Sportart an der Nordseeküste, beginnt das schwedische Unternehmen Northvolt den Bau seiner "Gigafactory" für E-Auto-Batterien bei Heide im Kreis Dithmarschen.

Danach drücken unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den Startknopf für Gründungsarbeiten des ersten Fabrikgebäudes. Das Werk nährt dabei auch die Hoffnung, Deutschland unabhängiger von asiatischen Batterie-Herstellern zu machen.

Loading... Embed

Fabrik entsteht in "Dithmarschen-Geschwindigkeit"

Erst 2021 starteten Gespräche über den Bau des 4,5-Milliarden-Projekts. 2026 will Northvolt dort bereits die ersten Batterien vom Band rollen lassen. Scholz nennt das anerkennend "Dithmarschen-Geschwindigkeit".

Bund und Land fördern die Batteriefabrik mit rund 700 Millionen Euro. Hinzu kommen mögliche Garantien über weitere 202 Millionen Euro, die noch bewilligt werden müssen. Bundeswirtschaftsminister Habeck sprach von "einem der größten Industrieprojekte für die Zukunft Deutschlands". Vieles an der Westküste werde sich damit ändern. "Der Baustart in Heide zeigt, dass die Transformation hin zur Klimaneutralität und Wachstum Hand in Hand gehen, wenn der Wille da ist und die Rahmenbedingungen stimmen." Die sogenannte Gigafactory sei ein Leuchtturm-Beispiel für den umwelt- und klimafreundlichen Umbau der Industrie.

Dithmarschen gilt als strukturschwache Region, will von Northvolt und erwarteten 10.000 Jobs im Umfeld profitieren. "Das wird schon eine Initialzündung werden", sagte Günther. Der Weg Schleswig-Holsteins, auf Ökostrom zu setzen, sei richtig gewesen. Für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur rund um das Werk brauche das kleine Land Hilfe des Bundes. Für die Bahn müssten Brücken erneuert werden.

Dominanz asiatischer Hersteller brechen

Mit Fabriken wie der bei Heide will die EU die Dominanz asiatischer Hersteller bei der Produktion von E-Auto-Batterien brechen. An mehreren Standorten in Deutschland und Europa sind neue Produktionsstätten geplant: Die VW-Tochter PowerCo baut eine Zellfabrik in Salzgitter und eine weitere in Valencia in Spanien. Tesla plant eine Batteriefabrik neben seinem Werk in Grünheide, die Opel-Mutter Stellantis mit Mercedes-Benz und dem Energiekonzern Total eine in Kaiserslautern.

Zuletzt hat sich die Stimmung aber deutlich abgekühlt. Vor allem die hohen Strompreise in Deutschland machen der Branche Sorgen. Die Batterieproduktion benötigt viel Strom. Zudem locken die USA und Kanada seit dem Inflation Reduction Act von US-Präsident Joe Biden mit hohen Subventionen. VW hat die Pläne für ein drittes Batteriewerk in Europa bereits auf Eis gelegt und baut stattdessen in Kanada. "Momentan ist es deutlich billiger, Batteriezellen dort zu produzieren und nach Europa zu importieren, statt sie hier am Standort herzustellen", kritisierte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo kürzlich im "Spiegel".

Bisher ist der Markt für E-Auto-Batterien fest in asiatischer Hand. Mehr als die Hälfte aller Batteriezellen stammten 2023 von Herstellern aus China, so das südkoreanische Marktforschungsunternehmen SNE Research. Auch die deutschen Autobauer beziehen die Akkus für ihre Elektroautos bisher meist aus Asien oder aus europäischen Werken der dortigen Firmen, wie dem 2023 eröffneten CATL-Standort in Arnstadt bei Erfurt.

Wegen des Hochlaufs der Elektromobilität erwarten Experten einen stark steigenden Bedarf an Batteriezellen. Die Unternehmensberatungen Roland Berger und McKinsey gehen davon aus, dass sich die Nachfrage bis 2030 fast versiebenfachen wird, von zuletzt rund 700 Gigawattstunden auf 4.700 bis 4.900 Gigawattstunden.

Was Northvolt in Schleswig-Holstein plant