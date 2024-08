Der Wirtschaftskampf zwischen der Europäischen Union und China geht in die nächste Runde: Nachdem die EU Anfang der Woche entschieden hatte, an den Strafzöllen auf chinesische E-Autos festzuhalten, holt China zum Gegenschlag aus.

EU: Chinas Subventionen verzerren Wettbewerb

Zölle abhängig von Subventionen

Wie hoch der Zollsatz am Ende ausfällt, hängt auch davon ab, wie hoch die Subventionen sind, von denen die einzelnen Firmen profitieren. Gezahlt werden müssen die Zusatzzölle derzeit allerdings noch nicht. Das erklärt auch, warum China bisher nur Drohungen in Form von Untersuchungen angekündigt hat und noch keine höheren Zölle im Lebensmittelbereich durchsetzt.

Uneinigkeit in der EU

Vor allem Deutschland hat sich mehrfach skeptisch geäußert. In Berlin sagte Regierungssprecher Wolfgang Büchner, die Bundesregierung habe die Entscheidung der EU-Kommission zur Kenntnis genommen und werte diese aus. Man setze auf weitere Gespräche mit China. "Eine einvernehmliche Lösung ist nach Ansicht der Bundesregierung weiterhin wünschenswert." Eine Eskalation des Handelsstreits würde beiden Seiten schaden. Deutsche Ökonomen sind in der Frage hingegen gespalten.

Grund für die deutsche Haltung sind die Sorgen deutscher Autokonzerne, dass die chinesische Regierung ihnen im Gegenzug den Zugang zum für sie wichtigen chinesischen Markt erschweren könnte. Der deutsche Verband der Automobilindustrie (VDA) begrüßte zwar, dass die Kommission europäische Hersteller mit Joint Ventures in China nun besser behandelt als zunächst geplant. Die Ausgleichszölle heizten aber "das Risiko eines globalen Handelskonfliktes weiter an", kritisierte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Die Sorgen der Branche haben sich bislang nicht bestätigt. Wohl auch, weil Deutschland bereits skeptisch hinsichtlich der Zölle ist. Stattdessen konzentriert sich China nun darauf, auch in anderen europäischen Ländern Zweifel zu säen.

Milch und Fleisch im Fokus

Das chinesische Handelsministerium teilte am Mittwoch in Peking mit, es werde eine Antidumping-Untersuchung bei Importen von Milchprodukten aus der EU aufnehmen. Betroffen seien verschiedene Käsesorten, Milch und Sahne. Demnach will China 20 Subventionsprogramme in EU-Ländern prüfen, insbesondere diejenigen aus Österreich, Belgien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Finnland, Italien, Irland und Rumänien.