Korrekt. Die Ampel will das Renteneintrittsalter leider nicht anrühren. Auch zuvor hat die Regierung mit der Rente mit 63 eher eine Möglichkeit geschaffen, früher in Rente zu gehen. Und aktuell wird über weniger Arbeitszeit diskutiert, etwa die Vier-Tage-Woche.

Die Privatwirtschaft und die Bundesagentur für Arbeit investieren aktuell Milliarden in Weiterbildung, um unterqualifizierte Kräfte fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Das ist sicher sinnvoll, doch man darf kein Wunder erwarten. Es geht schließlich immer noch um Menschen, die man nicht dazu zwingen kann und will, eine bestimmte Weiterbildung zu machen. Zumal der Staat auch nicht weiß, welche Jobs in der Zukunft gefragt sein werden – er tappt hier im Dunkeln.

An dieser Stelle muss ich die Ampel auch mal loben. Die Regeln für die Migration in den Arbeitsmarkt sind sehr liberal. Leider scheitert es noch zu oft an der Umsetzung. In Deutschland sind die Wartezeiten für Visa oder die Anerkennung von Berufsausbildungen zu lang. Die Verfahren, um die Menschen in den Arbeitsmarkt zu bekommen, müssen beschleunigt werden. Auch abgesehen von der Migration in den Arbeitsmarkt, denkt sich die Ampel immer mehr Regeln aus, die sogar das Wegbleiben vom Arbeitsplatz belohnen.