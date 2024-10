Eine neue Regelung, an die sich auch Mediamarkt halten muss, ist das europäische Recht auf Reparatur. Sie bieten Reparaturen bereits an den sogenannten Smart-Bars an. Gleichzeitig haben Sie als Unternehmen ein Interesse, neue Produkte zu verkaufen. Wie passen diese Widersprüche zusammen?

Ich sehe darin keinen Widerspruch. Wenn ein Kunde ein Produkt kauft, das repariert werden kann, hat er auch ein Recht auf eine entsprechende Reparatur. Wir bieten diesen Service sehr gerne an. Das sehe ich als Verpflichtung, aber darin steckt auch ein Geschäft. Wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, unser bereits sehr großes Reparaturgeschäft mit mehr als 3 Millionen jährlicher Reparaturen weiter auszubauen.

Wie sieht das konkret aus?

In unseren Märkten bieten wir an unseren "Smart-Bars" Sofort-Reparaturen, etwa für gesprungene Handybildschirme oder Laptop-Installationen, an. Des Weiteren können wir aufwendigere Dinge entweder in unseren Werkstätten reparieren oder arbeiten mit Partnern zusammen. Der Markt für gebrauchte Geräte wächst. Dazu haben wir in Tübingen einen Mediamarkt eröffnet, der nur aufbereitete Geräte anbietet.

Wieso das?

Kreislaufwirtschaft ist für uns ein wichtiges Thema, aber dazu mussten wir erst einmal eine neue Wertschöpfungskette lernen. Bisher haben wir zum Beispiel Refurbished-Produkte vor allem online angeboten, doch wir wollen Kunden auch immer mehr die Möglichkeit geben, aufbereitete Produkte im stationären Handel zu kaufen. Dazu gehört auch, dass wir alte Geräte in unseren Märkten in Zahlung nehmen. So fördern wir nachhaltigen Konsum sowohl online als auch vor Ort.

Die Produktpalette bei Mediamarkt hat sich stark verändert: Gebrauchte Produkte sind in den Läden dazugekommen, CDs hingegen gibt es dort nicht mehr. Wie hat sich das Kaufverhalten der Kunden verändert?

Sicher gab es auch bei den Kunden Veränderungen, aber vor allem haben wir geschaut, mit welchen Produkten wir unser Sortiment sinnvoll ergänzen können. Wenn Kunden eine Kaffeemaschine kaufen, brauchen sie auch Kaffee. Dafür haben wir unsere eigene Marke eingeführt. Dann gibt es Kategorien wie Saugroboter, die stark nachgefragt werden. Oder die große Nachfrage nach Gaming. Darüber hinaus spielt auch unser wachsendes Servicegeschäft eine immer wichtigere Rolle, das macht bereits 15 Prozent des Umsatzes aus. Dazu gehören Garantieverlängerungen, ein Mobilfunkvertrag, die Reparaturdienstleistung, der Grünstromvertrag oder die Installation zu Hause.

Media Markt und Saturn betreiben derzeit rund 1.000 Märkte in elf Ländern. Was lernen Sie aus dem Vergleich?