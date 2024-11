Konzern fordert zehn Prozent weniger Gehalt

Im selben Papier rechnet der Vorstand auch die Einsparungen durch mögliche Werksschließungen vor. Derzeit gelten die Werke in Osnabrück , Dresden , Emden und Zwickau als gefährdet. Laut dem "Handelsblatt"-Bericht geht VW von einer Ersparnis von 600 Millionen Euro jährlich aus, sollte das Unternehmen die Produktion in Emden mit 8.000 Beschäftigten einstellen. Im deutlich kleineren Werk in Osnabrück winkt ein Einsparpotenzial von rund 130 Millionen Euro.

IG Metall: VW hat "Giftliste" vorgelegt

Konkrete Werksschließungen standen zum Verhandlungsauftakt der zweiten Runde am Mittwoch mit der IG Metall zunächst nicht zur Diskussion. Neben den Gehaltskürzungen nannte VW der Gewerkschaft aber noch andere mögliche Maßnahmen wie die Kürzung von Ausbildungsplätzen, berichtete am Mittwoch IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger. "Diese Giftliste, die Volkswagen uns da vorgelegt hat, die ist relativ lang."

Die Forderungen des Unternehmens lesen sich wie die Reaktion auf eine plötzliche, tiefe Krise. Gut in die Argumentation passen da auch die letzten Quartalszahlen. So sackte der Gewinn im Zeitraum von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 64 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro ab. "Dies zeigt den dringenden Bedarf von erheblichen Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen", sagte Finanzchef Arno Antlitz.

Probleme sind schon länger bekannt

Gibt es also gar keine Krise? Doch, aber es ist komplexer, als es in der aktuellen Debatte scheint. Und vor allem reichen die Probleme schon länger zurück. So hat es Volkswagen in den vergangenen Jahren nie geschafft, an die Verkaufszahlen vor der Pandemie anzuschließen. Im Jahr 2019 verkaufte das Unternehmen 10,97 Millionen Fahrzeuge. Die Zahl sackte auf 8,26 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2022 ab. Im Jahr 2023 waren es 9,24 Millionen Fahrzeuge. Für dieses Jahr rechnet der Konzern jetzt mit 9 Millionen Wagen.