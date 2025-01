Donald Trump setzt in der Außenpolitik auf Zölle. Der EU steht deshalb ein Handelskrieg bevor. So teuer könnte es für Deutschland werden.

Im Wahlkampf hatte er Zölle bis zu 60 Prozent auf Waren aus China und pauschale Zölle von 10 bis 20 Prozent auf alle Importe in die USA angekündigt. Doch was steckt hinter dem Schritt und wie wäre Deutschland davon betroffen? t-online gibt einen Überblick.

Wie viel exportiert Deutschland in die USA?

Welche Unternehmen wären besonders betroffen?

In den vergangenen Jahren hat insbesondere die deutsche Pharmaindustrie vom US-Handel profitiert, fast ein Viertel ihrer Exporte ging in die Vereinigten Staaten. Auch der Maschinenbau liefert große Mengen an Industrieprodukten in die USA. Besonders würde es jedoch wohl die ohnehin schon angeschlagene Automobilbranche treffen. Die Industrie lebt von globaler Arbeitsteilung. Neue Zollschranken hätten schwer zu überblickende Konsequenzen.