Von China lernen

Auch wenn es in Wolfsburg keiner offen sagt: China ist ein Problem. Denn eigentlich gibt es auf dem Markt eine große Nachfrage nach Autos im Allgemeinen und auch nach E-Autos im Speziellen. Doch Volkswagen tut sich im Wettstreit mit den chinesischen Herstellern, die mit massiven staatlichen Subventionen die Preise drücken, schwer. So wurden 2024 in China 10 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. In Nordamerika stieg die Anzahl hingegen um 6, in Südamerika sogar um 15 Prozent. In Europa blieb das Niveau gleich.

Auch für das neue Geschäftsjahr rechnet Finanzvorstand Antlitz noch einmal mit einem geringeren Umsatz in China. Bis 2027 soll der Absatz dort aber wieder steigen. Dazu soll vor Ort produziert und entwickelt werden. Volkswagen ist davon überzeugt: Die Kunden in den verschiedenen Märkten wollen unterschiedliche Dinge. Das fängt auf dem chinesischen Markt bei großen Touchscreens an, die wie Tablets funktionieren und die Möglichkeiten bieten, Fotos zu machen und zu spielen, und zieht sich weiter in den Bereich Fahrerassistenzsysteme. Für den deutschen Markt sieht VW dafür bisher kaum Verwendung.

Gleichzeitig steckt im Chinageschäft auch eine Chance für VW. Denn die Produktion und die Softwaresysteme sind zwar voneinander getrennt, dennoch gibt es Austausch zwischen den Unternehmenszweigen, und so lernen europäische Entwickler und Ingenieure von ihren chinesischen Kollegen.

Auch bei der Geschwindigkeit haben sich die deutschen VW-Mitarbeiter bereits etwas von ihren chinesischen Kollegen abgeschaut. Dauerte früher der Prozess von der Idee bis zum fertigen Auto rund 54 Monate, also viereinhalb Jahre, seien es mittlerweile weniger als drei Jahre – in China wie in Deutschland, heißt es von VW.

Hoffen auf neue Bundesregierung

In den USA setzt das Unternehmen dabei auf die Produktion von Pick-ups unter der Marke Scout. Wie sich die angedrohten Zölle von US-Präsident Donald Trump auf das Geschäft auswirken könnten, ist noch ungewiss. Immerhin fertigt Volkswagen derzeit auch in Mexiko und in Kanada für den US-amerikanischen Markt und ist damit potenziell auch von Strafzöllen betroffen. In China soll wieder um einen größeren Marktanteil gekämpft werden.