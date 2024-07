++Trade Republic: Kunden warten seit Tagen auf ihr Geld++(18.6.2024)

Trade Republic äußert sich zu den Problemen

Trade Republic bestätigte die Probleme und begründete sie mit einer Systemumstellung. Eine Sprecherin von Trade Republic teilte der „Wirtschaftswoche“ mit, dass die ausstehenden Dividenden am Montag verarbeitet und verbucht worden seien und alle Kunden noch am selben Tag oder am Dienstag ihre Gewinnausschüttungen erhalten würden. Einzelne Kunden berichteten bereits am Montagvormittag, dass sie ihr Geld erhalten haben.

Verärgerung zieht weite Kreise

++Dax mit Erholungsversuch zu Wochenbeginn++(17.6.2024)

Nach seiner Korrektur zurück auf 18.000 Punkte scheint der Dax am Montag einen Erholungsversuch zu starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher bei 18.062 Punkten. Am Freitag war er mit 17.951 Zählern zeitweise bis fast an seine 100-Tage-Linie zurückgekehrt und hatte damit binnen zwei Tagen bis zu knapp 3,7 Prozent verloren.

Favoritenwechsel im Anlageportfolio

In Europa stellt sich die Situation nach Einschätzung von JPMorgan etwas anders dar. Die Marktstrategen der US-Großbank gehen davon aus, dass sich der im zweiten Quartal begonnene Favoritenwechsel hin zu defensiven Werten in Europa bis in die zweite Jahreshälfte fortsetzen wird.

++US-Notenbank Fed behält Hochzinspolitik bei++(13.06.2024)

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält an ihrer Hochzinspolitik fest und stellt für dieses Jahr nur eine Zinssenkung in Aussicht. Die Fed beließ den Leitzins am Mittwoch zum siebten Mal in Folge in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, wie der Gouverneursrat am Mittwoch in Washington mitteilte.