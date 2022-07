Nord Stream 1: Darum fließt seit Montag kein Gas mehr

Aktualisiert am 11.07.2022 - 07:59 Uhr

Aktualisiert am 11.07.2022 - 07:59 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Gazprom stoppt die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 fĂŒr zehn Tage. Es stehen jĂ€hrliche Wartungsarbeiten an, doch dieses Jahr ist alles anders.

Am 11. Juli ist das passiert, wovor seit Monaten gewarnt wird: Russland stoppte die Gaszufuhr ĂŒber die Ostseepipeline Nord Stream 1. Damit lĂ€uft aber alles nach Plan, denn es stehen die jĂ€hrlichen Wartungsarbeiten an. Anders als in den Vorjahren besteht nun jedoch die Sorge, dass nach der zehntĂ€gigen Unterbrechung die Lieferungen nicht wieder einsetzen könnten.