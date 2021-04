Erfolgreiches Quartal für E-Autobauer

Tesla stellt Rekorde bei Gewinn und Auslieferungen auf

26.04.2021, 23:54 Uhr | dpa, rtr

Ein Tesla-Autohaus in New York: Der E-Autobauer hat die Erwartungen von Analysten im ersten Quartal übertroffen. (Quelle: Shannon Stapleton/Reuters)

Rekordauslieferungen, eine hohe Nachfrage in China und der Verkauf von Umwelt-Zertifikaten: Der Elektroautobauer Tesla hat die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn übertroffen.

Der US-Elektroautobauer Tesla hat zu Jahresbeginn weiter kräftiges Wachstum verbucht und seinen bislang höchsten Quartalsgewinn erreicht. In den drei Monaten bis Ende März verdiente das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk unterm Strich 438 Millionen Dollar, das sind umgerechnet rund 362 Mio Euro, wie es am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Vor einem Jahr hatte die Bilanz lediglich ein ganz leichtes Plus von 16 Millionen Dollar ausgewiesen.

Zwar sei der Verkaufspreis pro Fahrzeug im Schnitt um 13 Prozent gesunken, teilte der US-Konzern am Montag nach Börsenschluss mit. Allerdings sei die Marge gestiegen, weil die Kosten noch schneller gefallen seien. Die Erlöse stiegen um 74 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar, nach knapp sechs Milliarden vor Jahresfrist. Analysten hatten mit 10,3 Milliarden gerechnet. Obwohl die Zahlen im Rahmen der Markterwartungen lagen, geriet die Aktie nachbörslich zunächst ins Minus.

Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel ein Prozent. Nach dem kräftigen Kursanstieg im Jahr 2020 hat sie seit Jahresanfang deutlich an Schwung verloren. Analysten hatten sich zuletzt daran gestört, dass Tesla nur einen vagen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben hatte. Der Konzern erklärte nun, man halte an den Fertigungs- und Auslieferungszielen für die im Bau befindlichen Werke in Brandenburg und Texas fest. Mit einem Börsenwert von mehr als 700 Milliarden Dollar ist Tesla das sechstwertvollste börsennotierte Unternehmen in den USA.

Nachfrage nach E-Autos in China wächst

Der Konzern profitiert unter anderem von der stark anziehenden Nachfrage nach Elektroautos in China. Allein im ersten Quartal lieferte das Unternehmen früheren Angaben zufolge mit 184.800 Fahrzeugen so viele Autos aus wie nie zuvor. Vor allem die günstigeren Modelle seien bei den Kunden gut angekommen. Zugleich scheint der Konzern weniger als viele andere Autobauer unter der derzeitigen Knappheit von Halbleitern zu leiden: Die Produktion lag im ersten Quartal in etwa auf dem Niveau des Vorquartals, während viele andere Autobauer mit der Knappheit zu kämpfen hatten und Kurzarbeit anmelden mussten.

Der Gewinn je Aktie lag im abgelaufenen Quartal bei 93 Cent, während Experten Refinitiv-Daten zufolge einen Anstieg auf 79 Cent von 23 Cent vor Jahresfrist erwartet hatten.

Dem umtriebigen Unternehmer Musk, der nebenbei auch Chef des Raketenherstellers SpaceX ist, ist es binnen weniger Jahre gelungen, das Auto-Start-up zu einer Kultmarke zu machen. Tesla wird nicht nach Kriterien der Automobilindustrie bewertet, sondern nach denen großer Tech-Konzerne.