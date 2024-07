Umarmungen, gemeinsame Fotos und Abendessen: Trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine suchen Länder wie Indien, Ungarn oder Pakistan die Nähe zu Wladimir Putin. Das hat auch etwas mit der Schwäche der USA zu tun.

Für viele asiatische Staaten ist es ein sicherheitspolitisches Dilemma: Sie sind geografisch in einer Nachbarschaft zu Russland und China gefangen und wiederum nicht Mitglied eines Militärbündnisses wie der Nato. Im Ernstfall haben viele dieser Staaten also keinen Schutz, keine Sicherheitsgarantien, müssen sich im Zweifel allein gegen eine der Großmächte verteidigen. Die Sorgen um die eigene Sicherheit sind in einigen asiatischen Staaten angesichts der Aufrüstung in China und Russland entsprechend groß.

Das gilt auch für Indien. Das Land hat zwar seit vielen Jahren Grenzkonflikte mit China, pflegt aber seit Langem gute Beziehungen zu Russland. Im Zweifel versprachen sich indische Regierungen von diesen Beziehungen primär Sicherheitsgarantien und Schutz vor einem drohenden Angriff durch China. Das war allerdings noch in einer Zeit, in der sich Peking und Moskau als Rivalen um die Vorherrschaft in Asien sahen. Das ist nicht mehr die Realität.

Spätestens seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist dieses Ringen entschieden: Kreml-Chef Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping haben seitdem ihre "strategische Partnerschaft" vertieft, Russland ist massiv wirtschaftlich abhängig von China geworden und somit eindeutig der Juniorpartner in den Beziehungen zur Volksrepublik.

China wird in den kommenden Jahren immer mehr zum Hegemon auf dem Kontinent werden. Russland bleibt trotzdem vor allem militärisch ein zentraler Akteur. Zwar könnte vor dem Hintergrund erstaunen, dass einige Staaten weiterhin aus Angst vor China den Dialog mit Moskau suchen. In den vergangenen Tagen und Wochen bekam Putin Besuch von besonders vielen Staats- und Regierungschefs.

Doch bei genauerer Betrachtung bleibt ihnen kaum eine andere Wahl. Denn ihre Besuche haben auch mit der gegenwärtigen Schwäche der USA zu tun.

Wie isoliert ist Putin?

Trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine war der Kreml in den vergangenen zwei Jahren international nie wirklich isoliert. Russland erhält etwa Rüstungsgüter aus dem Iran und aus Nordkorea, China wiederum kauft immer mehr russisches Öl und Gas. Dadurch ist Peking auch zum Finanzier von Putins Krieg geworden. Dieses Bündnis hat sich vor allem zum Ziel gesetzt, die westliche Ordnung zurückzudrängen. Doch die diplomatischen Bemühungen Putins gehen über China hinaus.

So reiste der russische Präsident erst im Juni nach Nordkorea und Vietnam. Putin demonstrierte damit, dass er international nicht allein dasteht. Andererseits steht Russland unter massivem Druck. Vor allem die USA und China pflegen stetig ihre Bündnisse in der Region. Das setzt Putin unter Zugzwang. Vom nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un möchte er Waffen bekommen, an Vietnam möchte Russland auch weiterhin Rüstungsgüter und an Indien Öl verkaufen.

Gleichzeitig bemüht sich auch der Westen seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine massiv diplomatisch um asiatische Länder wie Indien. US-Minister und auch Mitglieder der Bundesregierung waren mehrfach vor Ort und versuchten, die indische Führung immer mehr auf ihre Seite zu ziehen.