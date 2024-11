Kopiert News folgen

Ukraine, Nahost, die Wahl von Donald Trump: Die führenden westlichen Industriestaaten sehen sich mit zahlreichen Krisen konfrontiert. Das G7-Außenministertreffen in Italien wird aber vor allem ein Kampf gegen die eigene Schwäche.

Aus Fiuggi berichtet Patrick Diekmann.

Es gibt Tage, an denen passt selbst in Italien das Wetter zur düsteren politischen Gemengelage. Als Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montag im italienischen Fiuggi eintrifft, ist der für seine heißen Quellen und Wanderwege bekannte Kurort in Grau gehüllt. Es regnet, es ist kalt und stürmisch. Das lässt sich gut auf die politische Stimmung innerhalb der G7-Staaten übertragen, deren Außenministerinnen und Außenminister hier eine Autostunde östlich von Rom entfernt zusammenkommen.

Der Berg der Probleme wird seit Jahren nicht kleiner: Die G7 bemühen sich bislang erfolglos um eine Deeskalation der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine. Außerdem justiert der Westen sein Verhältnis zu China und sorgt sich um Stabilität im Indopazifik. Es ist also wenig überraschend, dass Baerbock am Montag in Fiuggi von "stürmischen Zeiten" spricht. Besonders jetzt würde sich entscheiden, wie stark das "Krisenteam" der G7 ist, ergänzt die Außenministerin.

Dabei sind die G7 und das westliche Bündnis aktuell vor allem eines: Sie sind abgelenkt. In Deutschland ist die Ampelkoalition kollabiert und in Kanada, Japan und Frankreich sind die Regierungen angezählt. Darüber hinaus steht alles, was im Rahmen der G7 verhandelt wird, unter dem Vorbehalt, dass es dem kommenden US-Präsidenten Donald Trump gefällt, wenn er im Januar 2025 wieder ins Weiße Haus einzieht. Trumps Schatten legt sich über das westliche Bündnis – und das sorgte schon beim G20-Gipfel in Rio de Janeiro vergangene Woche zu politischen Lähmungserscheinungen.

In Italien erwartet die G7 ein schwieriger Spagat. Die Welt brennt und die Krisen werden nicht stoppen, bis der Westen sich sortiert hat. Im Gegenteil. Autokraten wie Kreml-Chef Wladimir Putin scheinen die gegenwärtige Schwäche nutzen zu wollen, um sich im aktuellen geopolitischen Konflikt einen Vorteil zu verschaffen. Die innenpolitischen Zerwürfnisse im vielen westlichen Staaten kommen also zur Unzeit, besonders für die internationale Krisendiplomatie.

DHL-Absturz in Verbindung mit Putins Krieg?

Auch im italienischen Fiuggi gehen westliche Diplomaten schon auf dem Zahnfleisch. Der Tag beginnt für Außenministerin Baerbock mit einem Schrecken. In Litauen war ein DHL-Flugzeug abgestürzt, eine Person starb dabei, drei weitere Personen wurden verletzt. Dramatische Bilder von der Absturzstelle, eine komplett zerstörte Boeing 737. Die Absturzursache ist noch ungeklärt. War es technisches oder menschliches Versagen? Oder hat Russland seine Finger im Spiel?

Wie angespannt die aktuelle Lage ist, zeigt sich genau in diesem Moment. Immerhin fällt der Vorfall, in der Unterseekabel in der Ostsee durchgeschnitten werden – eine Zeit, in der es Anschlagsdrohungen auch gegen Deutschland gibt und in der die Bundesrepublik für den Kreml ein Ziel in seinem hybriden Krieg gegen den Westen ist. Und besonders in Deutschland scheint in Reaktion auf den Absturz an diesem Montag vor allem eine Reaktion verbreitet zu sein:

Nicht auch das noch.