Schon lange diskutieren europäische Nato-Staaten über eine gemeinsame Waffenbeschaffung, doch bislang ohne Erfolg. Russland dagegen baut seine Kriegsmaschinerie systematisch aus – eine Gefahr für Europa.

Seit dem Ende des Kalten Krieges war die Sicherheitslage in Europa nicht mehr so prekär wie in diesen Tagen. Während Russland unerbittlich Krieg gegen die Ukraine führt, scheint sich die Schutzmacht USA unter US-Präsident Donald Trump von ihren Verbündeten abzuwenden und den Kontinent sich selbst zu überlassen. Viele Regierungen in Europa haben die Bedrohung erkannt, rüsten inzwischen massiv auf. Doch die gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern innerhalb der Nato krankt noch immer an vielen Problemen – allen voran an nationalen Egoismen.

Als Beispiel nennt der Fachjournalist Björn Müller in einem Beitrag für "Internationale Politik" die Beschaffung von Kampfanzügen für die Bundeswehr im Frühjahr 2022 für knapp 2,4 Milliarden Euro. "Der Haushaltsausschuss des Bundestags gab diese satte Summe hastig frei, als weder Wehretat noch Sondervermögen verabschiedet waren", schreibt Müller. "Grund für die Eile war nicht die russische Aggression, sondern die europäische Konkurrenz. Die Bundeswehr wollte mit ihrer Bestellung am globalen Markt sein, bevor die Partnerstreitkräfte dessen Produktionskapazitäten in Beschlag nehmen."

Das Beispiel mit den Kampfanzügen für die Bundeswehr steht exemplarisch für ein großes Problem: Europa ist bislang strukturell nicht in der Lage, eine gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern untereinander zu koordinieren. Während Russland seine Ökonomie auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, ist die Aufrüstung der europäischen Nato-Mitglieder noch ineffektiv.

Polen kauft lieber in den USA und Südkorea

Nach dem Ende des Kalten Krieges haben die Europäer ihre Rüstungsfirmen von Massenproduzenten für die Landesverteidigung heruntergeschrumpft zu Edelmanufakturen für exporttaugliches Kriegsgerät. Trotz der zuletzt gestiegenen Verteidigungsausgaben beispielsweise mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr sind Firmen wie Rheinmetall längst nicht zurückgekehrt zur Massenproduktion früherer Jahre.

So kauft Polen, das zurzeit eine der größten Landstreitmächte Europas aufbaut, Panzer, Haubitzen und Raketenwerfer vor allem in den USA und Südkorea. Dabei ist Europa inzwischen nicht nur bei der Beschaffung fertiger Waffensysteme abhängig von Lieferanten aus Nordamerika oder Asien, wie das Beispiel Nitrozellulose zeigt. Der Stoff ist ein Hauptbestandteil von Sprengstoff und wird beispielsweise für die Herstellung von Artilleriegranaten benötigt. Der wichtigste Lieferant für Nitrozellulose in Europa ist China – der engste Verbündete Russlands.

Deutschland und Frankreich verfolgen eigene Interessen

Zurückgeworfen wurde die gemeinsame Rüstungsproduktion in Europa auch durch den Brexit. Der britische Konzern BAE Systems ist der größte Waffenhersteller des Kontinents. Doch seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU 2020 bleibt die Firma in Brüssel bei gemeinsamen Beschaffungsfragen außen vor, zum Beispiel bei der EU-Förderinitiative ASAP von 2023 zur Beschaffung von Artilleriegranaten für die Ukraine. Den größten Anteil der 500 Millionen Euro aus Brüssel, 130 Millionen, sicherte sich Rheinmetall, nach BAE Systems der größte Munitionshersteller in Westeuropa. Industriepolitisch mag das im Interesse Deutschlands sein, doch an dieser Stelle zeigt sich schon das nächste Problem.

Trotz wiederholter deutsch-französischer Willensbekundungen von höchster Stelle kommen beide Projekte seit Jahren kaum über die Planungsphase hinaus, weil sich die beteiligten Konzerne mit Argwohn betrachten und vor allem ihre eigenen Interessen verfolgen.

Stillstand bei europäischem Kampfjet