Welche L├Ąnder wollen der Nato beitreten?

Um der Nato beizutreten, m├╝ssen Staaten Demokratie und Marktwirtschaft fest verankert haben. Sie d├╝rfen Minderheiten in ihrem Land nicht benachteiligen und keine ungel├Âsten Konflikte in das Staatenb├╝ndnis hereintragen. Sie sollen sich darum bem├╝hen, Konflikte friedvoll zu l├Âsen und m├╝ssen die F├Ąhigkeit und den Willen mitbringen, sich milit├Ąrisch in der Nato einzusetzen ÔÇô sie m├╝ssen also auch bereit und in der Lage sein, die entsprechenden Kosten vor allem im Bereich der Verteidigung zu tragen.