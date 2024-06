Kriege, Krisen, Spannungen: Globale Verwerfungen nehmen zu, die Sicherheitslage wird brisanter. Wie weit könnte die Situation eskalieren? Oberst Markus Reisner analysiert die Situation und spricht eine Warnung aus.

Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten, dazu zunehmende Spannungen und Aufrüstung rund um den Globus: Die Lage ist ernst, die alte vom Westen getragene Weltordnung wird schwächer. Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer beobachtet und analysiert insbesondere Russlands Krieg gegen die Ukraine seit der Invasion im Februar 2022.

Warum für die westlichen Staaten höchste Vorsicht geboten sei, Wunschdenken in Bezug auf die internationale Politik gefährlich ist und weshalb dringend Lehren aus der Geschichte gezogen werden müssten, erklärt Reisner im Interview.

t-online: Herr Reisner, zahlreiche Kriege und Konflikte erschüttern den Globus, die westlich geprägte Weltordnung erodiert. Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung ein?

Markus Reisner: Man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen. Insbesondere als Militär neige ich dazu, das sprichwörtliche Glas halb leer anstelle von halb voll zu sehen. Ein Militär muss immer alle Eventualitäten bedenken, eine zu positiv gefärbte Annahme kann und darf nicht die Grundlage für Entscheidungen und Maßnahmen sein, die im Zweifelsfall Hunderte oder Tausende Menschenleben kosten können.

Wie gefährlich kann Wunschdenken sein? Etwa in Bezug auf ein baldiges Einlenken Russlands?

Es ist extrem gefährlich. Die Geschichte ist offen und nicht vorhersehbar. Wer hätte 1989 gedacht, dass der Eiserne Vorhang fällt? Niemand. Dass die Sowjetunion bereits so erodiert war, dass ihr Zusammenbruch bevorstand, ahnte so gut wie keiner voraus. In unserer Gegenwart können Historiker hingegen exakt analysieren, warum der sowjetische Kollaps damals erfolgt ist. Und auf die gleiche Weise werden Historiker in zwanzig oder dreißig Jahren möglichweise belegen, dass wir uns gegenwärtig in einer Vorphase einer neuen globalen Auseinandersetzung, oder gar eines neuen Weltkriegs befinden.

Wer gegen wen?

Die Ukraine ist nur ein Schlachtfeld von vielen. Wir haben es, wie Papst Franziskus einmal bemerkt hat, eventuell mit einem "Weltkrieg auf Raten" zu tun. Die Lage spitzt sich zu, auch westliche Bodentruppen in der Ukraine sind nicht mehr vollkommen undenkbar. Die eigentliche Auseinandersetzung besteht aber zwischen dem sogenannten Globalen Süden gegen den sogenannten Globalen Norden. Der Norden hat über sehr lange Zeit einen sehr prominenten Platz am globalen Gabentisch besetzt, nun wollen die Staaten des Globalen Südens ebenfalls ihren Anteil in Form von Rohstoffen. Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar hat vor nicht allzu langer Zeit gerade hier bei uns in Österreich zum Ausdruck gebracht, dass die Probleme des Westens nicht die Probleme Indiens sind. Wir sollen uns nicht für so wichtig halten.

Zur Person Oberst Markus Reisner, Jahrgang 1978, ist Militärhistoriker und Leiter des Instituts für Offiziersausbildung des österreichischen Bundesheeres an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 analysiert Reisner den Kriegsverlauf auf dem YouTube-Kanal "Österreichs Bundesheer".

Es gibt zahlreiche globale Kriege und Krisen, zugegeben. Auch der Konflikt zwischen China und den USA könnte eskalieren. Aber es muss doch nicht zwangsläufig in einem Weltkrieg ausarten?

Nein, das muss es nicht. Morgen könnten Russlands Regime kollabieren, die Soldaten nach Hause gehen. Aber so muss es nicht kommen. Selbst als das nationalsozialistische Deutschland am 1. September 1939 Polen überfiel, war den Zeitgenossen nicht klar, dass damit ein jahrelanger Weltkrieg begann. Das konnte ihnen auch nicht bewusst sein. Aber wir sollten die warnenden Ereignisse in unserer Gegenwart ernst nehmen.

Manche Historiker – wie Richard Overy aus Großbritannien – datieren den Beginn des Zweiten Weltkriegs weit früher. Overy sieht seinen Ursprung im Jahr 1931, als das expansionistische Japan in die chinesische Mandschurei einmarschierte.

Das ist ein gutes Beispiel. In den Dreißigerjahren gab es zahlreiche gewalttätige Konflikte, in Europa, aber auch darüber hinaus. In Spanien kam es 1936 zum Bürgerkrieg, Adolf Hitler zwang zwei Jahre später das tschechoslowakische Sudetenland unter Gewaltandrohung ins Deutsche Reich, Japan führte ab 1937 Krieg gegen China. Diese Ereignisse lassen sich aus guten Gründen ebenfalls als Vorphasen des Zweiten Weltkriegs betrachten, als eine Art Dominosteine, die nach und nach fielen.

Der italienische Diktator Benito Mussolini attackierte 1935 zudem in einem brutalen Kolonialkrieg das afrikanische Völkerbundmitglied Abessinien, was das nach dem Ersten Weltkrieg etablierte System kollektiver Sicherheit endgültig demontierte. So wie es Russland spätestens 2022 mit seiner Attacke auf die Ukraine tat.