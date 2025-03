Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump findet aktuell ungewöhnlich scharfe Worte für Wladimir Putin. Offenbar hat der Republikaner genug von Russlands Verzögerungstaktik bei den Ukraine-Verhandlungen. Trump wird zunehmend zum Spielball der Kriegsparteien.

Mit deutlichen Worten spart der US-Präsident selten. Zuletzt trafen diese jedoch vor allem die Verbündeten der Vereinigten Staaten. Wichtigen Handelspartnern wie der EU, Kanada und Mexiko droht Trump mit Strafzöllen. Am liebsten würde er Kanada sogar gleich zum 51. US-Bundesstaat machen und sich noch dazu den Panamakanal und Grönland einverleiben. Zudem nannte Trump seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj einen "Diktator" und ließ ihn im Weißen Haus vor den Augen der Welt auflaufen.

Von Einlenken ist in Moskau bisher nichts zu spüren. Putin macht keine Anstalten, den Waffenstillstand in der Ukraine voranzutreiben. Im Gegenteil: Der Kremlchef stellt in den Verhandlungen immer neue Forderungen, und Einigungen erfolgen – wenn überhaupt – nur auf sehr kleinteiliger Basis. Putin setzt in den Unterredungen zwischen den USA und Russland im saudischen Riad auf eine Verzögerungstaktik. Gleichzeitig will sich die Ukraine nicht allen Forderungen aus Washington beugen.

Video | Ukraine: Russische Drohnen greifen während Fußballspiel an Player wird geladen Quelle: t-online

Angesichts dessen verliert Donald Trump nun offenbar die Geduld. Denn der US-Präsident gerät zunehmend zwischen die politischen Fronten der beiden Kriegsparteien.

Trump: Bin "stinksauer" auf Putin

Nach eigenen Angaben ist der US-Präsident "sehr wütend und stinksauer" auf Putin. Das erklärte Trump am Sonntag in einem Telefonat mit dem US-Sender NBC. Putin habe dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Glaubwürdigkeit abgesprochen. Außerdem hatte der russische Präsident gefordert, die Ukraine übergangsweise unter Verwaltung der Vereinten Nationen zu stellen, um in dem Land Wahlen abzuhalten. Beides lehnt Trump ab.

Seit Monaten behauptet der Kreml, dass Selenskyj als ukrainischer Präsident nicht mehr handlungsfähig sei, weil seine Amtszeit bereits abgelaufen sei. Turnusmäßig hätte die Ukraine im vergangenen Mai Präsidentschaftswahlen abhalten müssen. Seit der russischen Vollinvasion in das Land am 24. Februar 2022 aber gilt das Kriegsrecht, welches Wahlen aussetzt. Außerdem sind rund 20 Prozent des ukrainischen Territoriums von Russland besetzt. Dort und in den Frontgebieten sind demokratische Wahlen wegen der Gefahrenlage kaum durchführbar.

Krieg in der Ukraine: Putin schaltet Gang zurück

Überdies aber hat Donald Trumps Friedensinitiative bisher keine Wirkung gezeigt. Zunächst hatten sich Delegationen der USA und der Ukraine Mitte März auf einen Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe zu Land, zu Wasser und in der Luft geeinigt. Putin lehnte den Vorschlag ab und forderte unter anderem den Stopp aller Militärhilfen für Kiew. Stattdessen sagte er Trump wenige Tage später in einem Telefonat lediglich zu, 30 Tage lang auf Angriffe auf ukrainische Energieinfrastruktur zu verzichten – sofern die Ukraine dies auch tut.

Moskau hält die USA hin – bisher keine Feuerpause möglich

Doch auch das funktioniert in der Praxis nicht. Russland und die Ukraine werfen sich seit Tagen immer wieder gegenseitig Angriffe auf Energieanlagen vor. So soll die ukrainische Armee laut Angaben aus Moskau am Freitag eine Gasmessstation im russischen Sudscha angegriffen haben. Zuvor hatte Präsident Selenskyj bei einem Gipfel in Paris von Angriffen auf die Energieversorgung von Charkiw gesprochen und am Samstag Angriffe auf die Gasinfrastruktur in der Region Poltawa beklagt. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.