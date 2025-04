Die transatlantische Partnerschaft sei zwar ein "zentraler Pfeiler deutscher und europäischer Außen- und Sicherheitspolitik", heißt es im Koalitionsvertrag. Auch die Rolle der Nato wird mehrfach hervorgehoben, Deutschland werde seine Verpflichtungen erfüllen und die gemeinsame Abschreckung mittragen.

Doch im Hintergrund lauert die Unsicherheit, ob die USA im Ernstfall Deutschland und Europa militärisch schützen wollen. Die Koalition kündigt deshalb an, "die europäische Handlungsfähigkeit zu stärken", um auch auf eigene sicherheitspolitische Beine gestellt zu sein, falls sich die USA unter Trump erneut außenpolitisch abkoppeln.

CDU und SPD setzen damit auch hier auf eine doppelte Strategie: enge Bindung an Washington, solange es politisch trägt – aber Aufbau robuster europäischer Strukturen für den Ernstfall. Eine "vernetzte Sicherheit" soll verhindern, dass Europa erneut überrascht wird, wenn sich das Machtzentrum jenseits des Atlantiks weiterhin neu orientiert.

Europa als zentrale Säule für deutsche Außenpolitik

Deshalb möchten Union und SPD zunächst einen klaren Fokus auf die Europapolitik setzen. Die Koalition will die "strategische Souveränität Europas insbesondere in der Sicherheits-, Energie- und Rohstoffpolitik" stärken.

Merz kündige bereits an, sich vom noch geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) absetzen zu wollen – der in seiner Sicht in den diplomatischen Beziehungen zu Frankreich und Polen nicht immer eine glückliche Hand hatte. Das möchte die künftige Regierung ändern.

Im Koalitionsvertrag heißt es: Deutschland wolle sich zudem "als verlässlicher Partner in Europa" positionieren und die EU-Außenpolitik effektiver machen. Doch ob aus dem Anspruch auch tatsächliche Handlungsfähigkeit erwächst, wird sich nicht allein in Berlin entscheiden – sondern auch in Brüssel, Paris, Warschau oder Budapest.

Zumindest die CDU wird in der Bundesregierung wahrscheinlich die Möglichkeit haben, den außenpolitischen Fokus auf Europa diplomatisch zu gestalten. Denn neben dem Kanzleramt wird die Partei auch das Auswärtige Amt besetzen, mit dem CDU-Politiker Johann Wadephul, heißt es im politischen Berlin. Wer noch als künftiger Außenminister infrage kommt, lesen Sie hier.

Doch auch auf der europäischen Ebene droht Ungemach. Die EU wird darum ringen, Entscheidungen im Rat der Staats- und Regierungschefs per Mehrheitsabstimmungen treffen zu können. Doch Länder wie Ungarn sprechen sich dagegen aus. Hinzu kommt, dass Merz die Rückführung von Migranten an der deutschen Grenze in Absprache mit den deutschen Nachbarländern durchsetzen möchte – ein Kernthema der Union. Aber Länder wie Polen oder Österreich lehnen dies ab – ein Dilemma für Merz, welches er auf dem diplomatischen Weg zu lösen gedenkt. Denn nationale Alleingänge würde wiederum die SPD nicht akzeptieren.