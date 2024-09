Alle Nachbarländer betroffen Faesers Plan sorgt für hitzige Debatten in Europa Von dpa , afp , fho 15.09.2024 - 21:42 Uhr Lesedauer: 5 Min. Nancy Faeser (SPD): Die Innenministerin möchte schärfere Kontrollen an den Grenzen, doch es gibt Kritik. (Quelle: IMAGO/imago) Kopiert News folgen

Ab Montag gelten die verschärften Kontrollen an deutschen Grenzen. Faeser hat diese in Reaktion auf das Attentat von Solingen angeordnet, doch es gibt Kritik. Ein Überblick.

Innenministerin Nancy Faeser hat schärfere Kontrollen an den Grenzen zu allen deutschen Nachbarländern angeordnet. "Unsere Maßnahmen greifen – und wir verstärken sie weiter, um die irreguläre Migration zurückzudrängen", sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen".

Ab Montag geht es los, doch der Vorstoß ist umstritten. t-online gibt einen Überblick über die wichtigsten Fragen.

Was ist geplant?

Faeser hat angeordnet, dass es ab Montag an allen Landgrenzen stationäre Kontrollen geben soll. Bisher hatte die Bundespolizei wegen der Migrationslage an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz kontrolliert. Zusätzlich betroffen sind nun Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Belgien und Dänemark. Die stationären und mobilen Kontrollen sind zunächst für ein halbes Jahr bis Mitte März vorgesehen, können aber verlängert werden.

Es solle "keine flächendeckenden, sondern gezielte Kontrollen" geben, "um grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und die irreguläre Migration weiter zu begrenzen", erklärte das Ministerium. Die Bundespolizei werde die Kontrollen "flexibel und je nach den aktuellen Sicherheitserfordernissen vornehmen". Umfang, Dauer und konkrete Orte für die Kontrollen hingen davon ab.

Die Kontrollen an der deutsch-dänischen Grenze sollen nach Angaben der Bundespolizei Reisende so wenig wie möglich beeinträchtigen. Daher werde es auch keine ständigen Kontrollen geben wie bei der Europameisterschaft im Sommer, sondern nur Stichproben, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion in Bad Bramstedt. Zudem werde auch auf Nord- und Ostsee kontrolliert. Die dänische Polizei warnte am Sonntag bereits vor drohenden Staus.

Eigentlich sind Grenzkontrollen im europäischen Schengenraum nur als letztes Mittel erlaubt. Faeser verweist in einem Schreiben an die EU-Kommission auf die Migrations- und Sicherheitslage. Die Ressourcen von Bund und Ländern zur Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten seien "nahezu erschöpft", schreibt Faeser. Neben "Gefahren durch den islamistischen Terrorismus" hätten zudem "zuletzt Vorfälle von Messer- und Gewaltkriminalität durch Geflüchtete zu einer massiven Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls und des inneren Friedens geführt".

Warum werden die Kontrollen gerade jetzt erweitert?

Nach dem Terroranschlag in Solingen hatte die Bundesregierung ein Asyl- und Sicherheitspaket vorgelegt. Zwei eingebrachte Gesetzentwürfe der Regierung sehen Messerverbote etwa bei Veranstaltungen und im Fernverkehr, erweitere Ermittlungsbefugnisse für die Behörden in der Terrorismusbekämpfung und Leistungsstreichungen für bestimmte ausreisepflichtige Geflüchtete vor. Daran schloss ich eine hitzige Debatte an.

Hinzu kommt: Eine Mehrheit der Deutschen hat sich zuletzt für strikteres Vorgehen an deutschen Grenzen ausgesprochen. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Dabei zeigt sich auch, dass härtere Regeln im Umgang mit irregulärer Migration von älteren Menschen häufiger befürwortet werden als von jüngeren.

Von den insgesamt 2.126 Teilnehmern der Befragung, die vom 6. bis 10. September lief, sprachen sich 71 Prozent für direkte Zurückweisungen an der Grenze aus. Die gibt es jetzt bereits zum Beispiel für visumspflichtige Ausländer, die beim Grenzübertritt kein Asylgesuch stellen, sowie für Menschen mit Einreisesperre.